Алла Мазур рассказала, как поборола рак, и дала важные советы

О прошедшем периоде лечения знаменитость рассказала 4 февраля - во Всемирный день борьбы с раком, поделившись своей историей снова, чтобы поддержать каждого, кто лично сталкивается с этим недугом - кто борется и кто им помогает в этой борьбе.

Когда биопсия показала присутствие онкоклеток и телеведущая узнала о своем заболевании, то поделилась вестью с близкой подругой и кумой, на что та отметила: "Не бойся! Этот случай наиболее изучен - и дает самый высокий процент выздоровления! И я - рядом".

"И с этим лозунгом - не бойся! - я живу. Помогло то, что ничего не болело: были только аккуратные горошинки в груди. Возможно, то, что я ребенок медиков и всевозможных медицинских манипуляций не боюсь: в крайнем случае есть анестезия. Может - спасла отложенная реакция и философское отношение к жизни… Но когда впервые прочла диагноз - паники не было", - рассказывает Мазур.

Сразу же она стала искать информацию о лечении, а когда врачи назначили курс - не медлила с процедурами.

Важными факторами, которые поддерживали Мазур в психологическом плане и придавали моральные силы, стала забота семьи и родных, а также решение не делать перерыва в работе, поддержка коллег, а еще - зрителей.

"Мы договорились: остаюсь работать в эфире, пока смогу. И вот то, что рабочий мой график существенно не изменился, наши летучки, съемки-досъемки, подготовка выпусков - было едва ли не самой лучшей психотерапией. Ибо отвлекало. И давало ощущение: я в строю", - пишет ведущая.

"Врачи в свое время мне сказали: для них было очень важно, как настроена я сама. А я настроена распрощаться с этой опасностью навсегда", - отметила Мазур.

Также она дала полезную ссылочку для тех, кому нужно больше информации для помощи, на онлайн-встречу с экспертами и известными людьми, которые побороли рак, на платформе социального проекта "Быть ​​рядом" https://butyporuch.com.ua/

Рассказывая, чему ее научила болезнь и время лечения, телезвезда назвала:

Быть внимательнее, прежде всего, к себе и своим потребностям.

Искать положительные эмоции.

Не лететь на пятой скорости, а находить время для отдыха.

Иногда останавливаться: чтобы насладиться небом и солнцем, подумать о чем-то хорошем, вспомнить что-нибудь смешное.

Больше бывать с теми, кто вас любит.

И немедленно купить себе то, что давно хочется...

"А еще - не бояться просить о помощи - и принимать ее. Лечение от рака длительное, во время химиотерапии - сил у нас мало. Но есть друзья, есть родные, есть коллеги. Они поймут и помогут в борьбе. Так было у меня. И такой поддержки желаю каждому", - делится Мазур.