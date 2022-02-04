Алла Мазур розповіла, як поборола рак, і дала важливі поради

Про минулий період лікування знаменитість розповіла 4 лютого - у Всесвітній день боротьби з раком, поділившись своєю історією знову, щоб підтримати кожного, хто особисто стикається з цією недугою - хто бореться і хто їм допомагає в цій боротьбі.

Коли біопсія показала присутність онкоклітин і телеведуча дізналася про своє захворювання, то поділилася звісткою з близькою подругою і кумою, на що та зазначила: "Не бійся! Цей випадок найбільш вивчений - і дає найвищий відсоток одужання! І я - поряд.

"І з цим гаслом - не бійся! - я живу. Можливо, допомогло те, що нічого не боліло: були тільки акуратні горошинки в грудях. Можливо - те, що я дитина медиків і всіляких медичних маніпуляцій не боюсь: в крайньому разі є анестезія. Може - врятувала відкладена реакція і філософське ставлення до життя… Але коли вперше прочитала діагноз - паніки не було", - розповідає Мазур.

Відразу ж вона стала шукати інформацію про лікування, а коли лікарі призначили курс - не зволікала з процедурами.

Важливими факторами, які підтримували Мазур в психологічному плані і надавали моральні сили, стала турбота сім'ї та рідних, а також рішення не робити перерви в роботі, підтримка колег, а ще - глядачів.

"Ми домовились: залишаюсь працювати в ефірі, поки зможу. І ось те, що робочий мій графік істотно не змінився, наші літучки, зйомки-дозйомки, підготовка випусків - було чи не найкращою психотерапією. Бо - відволікало. І давало відчуття: я в строю", - пише ведуча.

"Лікарі свого часу мені сказали: для них було дуже важливо, як налаштована я сама. А я налаштована розпрощатися з цією небезпекою назавжди", - зазначила Мазур.

Також вона дала корисне посилання для тих, кому потрібно більше інформації для допомоги, на онлайн-зустріч з експертами і відомими людьми, які побороли рак, на платформі соціального проекту "Бути поруч" https://butyporuch.com.ua/

Розповідаючи, чому її навчила хвороба і час лікування, телезірка назвала:

Бути уважніше, перш за все, до себе і своїх потреб.

Шукати позитивні емоції.

Чи не летіти на п'ятій швидкості, а знаходити час для відпочинку.

Іноді зупинятися: щоб насолодитися небом і сонцем, подумати про щось хороше, згадати що-небудь смішне.

Більше бувати з тими, хто вас любить.

І негайно купити собі те, що давно хочеться...

"А ще - не боятися просити про допомогу - і приймати її. Лікування від раку тривале, під час хіміотерапій - сил у нас мало. Але - є друзі, є рідні, є колеги. Вони зрозуміють і допоможуть у боротьбі. Так було у мене. І такої підтримки бажаю кожному", - ділиться Мазур.