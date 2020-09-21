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Алла Мазур откровенно рассказала о новой внешности после лечения: мне нравится

Автор: Людмила Жукова

Украинская телеведущая Алла Мазур рассказала о борьбе с раком и привыкании к новой внешности

Алла Мазур откровенно рассказала о своем новом образе после борьбы с онкологией. Телеведущая отметила, что вначале очень переживала, что потеряла волосы, а потом взглянула на себя в зеркало и увидела "свое новое я". Телезвезда признается, что ей нравится новое отражение и не стоит его бояться. Алла призвала всех женщин, которые борются с раком, не отчаиваться, а верить в себя.

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Как сообщается в сюжете ТСН, ведущая говорит, что даже после болезни нужно найти в себе силы радоваться простым вещам, это очень помогает.

"Очень важно в этом процессе не прятаться в капсулу. Мне рассказывали, что были случаи, когда женщины не озвучивали свой диагноз даже родным", - рассказала Мазур.

Напомним, что год назад Алла озвучила свой диагноз публично, но оттягивала разговор с главным мужчиной своей жизни - сыном. Сын спросил у мамы, умрет ли она, но Алла ответила, что после долгого лечения у нее все будет хорошо. Сама она верила, что так и будет.

"Я хочу попробовать показать женщинам, что после болезни наши ультракороткие стрижки могут быть модными. Даже после болезни женщины могут оставаться стильными и прекрасными", - рассказала Алла.

Алла Мазур рассказала о своей новой внешности

Как мы ранее писали, Алла Мазур поразила фото после борьбы с онкологией.

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