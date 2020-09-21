Алла Мазур відверто розповіла про нову зовнішність після лікування: мені подобається

Алла Мазур відверто розповіла про свій новий образ після боротьби з онкологією. Телеведуча відмітила, що спочатку дуже переживала, що втратила волосся, а потім глянула на себе в дзеркало і побачила "своє нове я". Телезірка зізнається, що їй подобається нове відображення і не варто його боятися. Алла закликала всіх жінок, які борються з раком, не впадати у відчай, а вірити в себе.

Як повідомляється у сюжеті ТСН, ведуча каже, що навіть після хвороби потрібно знайти в собі сили радіти простим речам, це дуже допомагає.

"Дуже важливо в цьому процесі не ховатися в капсулу. Мені розповідали, що були випадки, коли жінки не озвучували свій діагноз навіть рідним", - розповіла Мазур.

Нагадаємо, що рік тому Алла озвучила свій діагноз публічно, але відтягувала розмову з головним чоловіком свого життя - сином. Син запитав у мами, чи помре вона, але Алла відповіла, що після довгого лікування у неї все буде добре. Сама вона вірила, що так і буде.

"Я хочу спробувати показати жінкам, що після хвороби наші ультракороткі стрижки можуть бути модними. Навіть після хвороби жінки можуть залишатися стильними і прекрасними", - розповіла Алла.

Алла Мазур розповіла про свою нову зовнішність

Як ми раніше писали, Алла Мазур вразила фото після боротьби з онкологією.