"Алкоголю в крові не було": дружина Лесика озвучила версію, чим його могли отруїти

Який напій випив Лесик перед зупинкою серця

Ірина Турко зазначила, що в крові артиста не виявили алкоголь, хоча він виглядав знесиленим і пригніченим.

"Це був намішаний коктейль із препаратів, не сумісних із життям. Наступного дня в реанімації Олег пошепки намагався нам щось сказати. На моє запитання, чи вживав спиртне, заперечив. Дійсно, у крові алкоголю не було", - зазначила Ірина.

За її словами, напій, який міг спричинити отруєння, був "жовтого кольору" і, ймовірно, замаскував токсичні речовини.

"Колу пив?", - запитую, бо він усе життя пив тільки "Колу". Про це знали всі. Але він і це заперечив - не пив. "Що ти пив?", але Лесик не міг згадати слово "Фанта". Тільки прошепотів: "Таке жовте, як ти", - показав на мій колір волосся. Отруту, яку дали випити Олегу, можна приховати тільки цитрусовим соком. Бо "Кола" тільки посилила б запах, і Олег би не пив, якби відчув, що смак не такий", - підсумувала вона.

Ірина Турко припускає, що причиною того, чому Лесик випив саме "Фанту", хоча зазвичай вибирав тільки "Колу", могли стати побутові обставини - йому могли сказати, що напій холодний, або іншого варіанту просто не було. При цьому співак не пам'ятає, хто саме дав йому цей напій.

Крім того, Ірина підкреслила, що камери в гримерці, де перебував співак, виявилися затертими, що лише посилило її підозри щодо навмисного отруєння.

"Поліція мені говорила, що в гримерній камері затерта. Досі не розумію, навіщо в клубі камери, якщо вони затерті? На столах стояли напої "Пепсі", "Кола". Більше нічого я не бачила", - зазначила вона.

Нагадаємо, 5 грудня 2024 року 57-річний Олег Турко знепритомнів просто під час концерту. Йому вчасно надали допомогу та реанімували, через що він дивом вижив.

Наразі в артиста досі серйозні проблеми зі здоров'ям. Коли музикант проходив плановий огляд, виявилося, що організм не витримав такої дози токсичних речовин. Тож у нього почався стеноз аортального клапана.

Зараз близькі збирають гроші на подальше лікування. Йому потрібна термінова операція вартістю понад 30 тисяч доларів.

Олег Турко (фото: facebook.com/lesyksam)