Эти алкогольные напитки могут вас убить: опасны даже в малых дозах

Названы смертельно опасные алкогольные напитки (фото: pixabay.com)

От употребления некоторых алкогольных напитков в чистом виде лучше отказаться совсем

Алкогольные напитки безусловно вредны для организма, особенно если ими злоупотреблять. Но некоторые из них считаются особо опасными из-за своей крепости и других особенностей.

Специалисты назвали напитки, малые дозы которых могут быть губительными для организма. Об этом пишет Uncoverasia.com.

Абсент

У абсента довольно плохая репутация. Когда-то считалось, что зеленоватый спирт, сделанный из аниса, полыни и многих других растений, вызывает целый ряд побочных эффектов, включая судороги, галлюцинации, умственное ухудшение и психоз.

Сегодня существуют разные сорта абсента. Некоторые различаются по цвету и процентному содержанию алкоголя. Крепость некоторых сортов может достигать 83-90%

Бакарди

Этот популярный ром с высокой степенью крепости продолжает вселять страх в сердца многих, кто пережил последствия его употребления.

Бутылка этого напитка поставляется со специальным огнетушителем, который предотвращает его взрыв, если он когда-либо вступит в контакт с огнем.

Бакарди в основном используется для коктейлей, но иногда его пьют шотами, а это очень опасно.

Водка "Spirytus Rektyfikowany"

Этот польский напиток для Украины редкость. Spirytus Rektyfikowany считается самым крепким алкогольным напитком в мире.

Крепость водки 95%, поэтому в чистом виде пить ее очень опасно.

Ранее врачи назвали алкогольный напиток, который замедляет старение.

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