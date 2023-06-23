Алкоголь підвищує ризик, а яблука небезпечніші за полуницю: лікарка розповіла правду про алергію

– Вважається, що алергія на полуницю - досить розповсюджене явище. Це правда чи міф?

– Одразу заспокою - це міф! Насправді полуниця не є таким розповсюджений алергеном, як вважають більшість українців. Навіть більше, вона не входить до десятки найпопулярніших алергенів у світі. Влітку набагато частіше алергічну реакцію провокують персики, дині та яблука.

Алергія на полуницю, яка з'являється після вживання однієї або кількох ягід - досить рідкісне явище. В основному ми маємо справу з псевдоалергічною реакцією. Річ у тім, що надмірне споживання полуниці - а саме так її люблять їсти українці - призводить до того, що іноді вона стає гістамінолібератором. Простіше кажучи, провокує вивільнення гістаміну, який викликає реакцію на зразок алергічної. Ця реакція не є справжньою алергією, тому й називається псевдоалергічною. Якщо наступного разу ви обмежитесь десятком ягід, а не сотнею, жодних реакцій не буде. Не забуваймо мудрі слова: все корисно в міру!

– Назвіть небезпечні комбінації продуктів, через які може виникнути алергія

– Перше, що спадає на думку - побутова алергія на кліщів домашнього пилу. Це класика звернень до алерголога не лише у літній сезон, а й впродовж всього року. Людей, які мають подібний тип алергії в анамнезі, можуть чекати неприємні сюрпризи під час відпочинку на морі. Споживаючи велику кількість морепродуктів, що мають перехресні реакції з кліщами домашнього пилу, і запиваючи їжу витриманим вином або пивом, які містять велику кількість гістаміну і є гістамінолібераторами, можна спровокувати алергічну реакцію. Алкоголь, окрім того, може ще й пришвидшувати алергічні реакції.

– Тобто алкоголь підвищує ризик виникнення алергії?

– Так. Наприклад, у людей які страждають від алергії на амброзію, вживання дині чи кавуна під чарочку вермуту - майже гарантовано призведе до алергії. У складі цього алкогольного напою є полин, який є перехресним до амброзії. Тому це дуже небезпечна комбінація. Звісно, тим у кого подібного типу алергії немає, боятися нічого. Вживання цих продуктів і напоїв шкоди не завдасть.

– Що таке алергія на фарбу для волосся і чому вона виникає не одразу?

– Фарба для волосся - це своєрідний мікс хімічних елементів. Тут є окислювачі, барвники, ароматизатори, консерванти… Тож після застосування фарби може виникати алергічний контактний дерматит.

Чому алергія виникає не одразу? Тому що ефект сенсибілізації до цих хімічних складників є накопичувальним. Зазвичай людям потрібен певний проміжок часу - іноді досить тривалий - щоб стати чутливими до хімічного алергену.

– Чим контактний дерматит відрізняється від типової алергічної реакції та чи можна його позбутися назавжди?

– Алергічна реакція завжди швидка, а контактний дерматит часто виникає не в перші хвилини після застосування фарби, а згодом. Іншими словами, має відтермінований ефект. На жаль, позбутися такого типу алергії неможливо.

Але вихід є. За допомогою патч-тестування можна встановити, до якого саме компонента фарби ви чутливі, а потім підібрати фарбу для волосся, у складі якої цього компоненту немає. Тобто розв’язати цю проблему досить просто.

Лікарка-алерголог клініки алергології та імунології AirDOC Анастасія Левченко

– Назвіть топ-3 продуктів, які стали алергенами недавно. Чи є серед них рідкісні?

– Цікаве питання. Мабуть, найновіший рідкісний алерген - канабіс. Наразі публікується багато досліджень, які доводять, що алергія на канабіс - стає все більш розповсюдженим явищем. Особливо після того, як цей продукт легалізували у деяких країнах. Нагадаю, канабіс - це рослина, тому до неї теж виникає алергія. І неважливо, яким чином люди вживають цей продукт: інгаляційним шляхом або ж у складі кремів, ліків чи їжі. Чесно кажучи, до нас вже звертаються пацієнти, які мають алергічні реакції після вживання канабісу. Серед найпоширеніших симптомів - кропив'янка, подразнення шкіри, алергічний риніт. На жаль, поки що не існує стандартизованого тесту для діагностики алергії на канабіс.

До рідкісних алергенів також можна віднести червоне м’ясо. Цікавим є шлях, який проходить людина, перш ніж стане чутливою до нього. Сенсибілізація відбувається після контакту з кліщем. Точніше після його укусу. Якщо кліщ кусав велику рогату худобу, а потім вкусив людину, з великою ймовірністю вона стане сенсибілізованою до червоного м’яса.

– А екзотичні нові алергени є?

– Так. Екзотичною можна назвати алергію на хробаків та коників-стрибунців. Коників я б навіть поставила на перше місце, і ви здивуєтесь чому. Нещодавно Європейський Союз дозволив використовувати два види коників-стрибунців як замінник білка у харчовій промисловості. Комах перемелюють на порошок і застосовують як один з інгредієнтів у складі ковбаси, соусів, печива чи хліба. Таке рішення обумовлюється тим, що населення земної кулі до 2050 року збільшиться на 2 мільярди, тож виникне потреба у додаткових 265 тоннах білка. Щоправда, наразі вміст подібного білка у продуктах має бути на рівні 5 відсотків. До речі, білок комах дозволено використовувати й при виготовленні ліків.

– В Україні є такі продукти чи ліки?

– Поки що немає. Але впевнена, з часом такі продукти будуть з'являтися й у нас. Ми вже отримували алергенні панелі й дивувались: звідки у пацієнта алергія на комах? Потім зрозуміли - людина певний час жила за кордоном і вживала продукти у складі яких був білок з комах.

– Як розпізнати небезпечні прояви алергії у дорослих і дітей?

– Іноді людина навіть не здогадується, що у неї є алергія на щось і після контакту з подразником переживає гостру алергічну реакцію. У моїй практиці був випадок, коли пацієнтка з алергією на амброзію вирішила прополоти садок, а за годину потребувала медичної допомоги.

Ось чотири небезпечних прояви алергії та їх симптоми. Перша - набряк гортані. Людині стає важко дихати, з'являється задишка, починається кашель. Друга - набряк Квінке. Різні частини тіла швидко збільшуються в об'ємі. Набряк локалізується на обличчі та ротовій порожнині (набрякають губи, язик, або гортань). У найбільш небезпечних випадках може виникнути асфіксія (задуха, викликана нестачею кисню). Третя - кропив’янка. Це типовий прояв харчової алергії, хоча вона може виникнути й після контакту з пилком рослин або шерстю тварин. Основні симптоми: тіло покривається пухирями, які сверблять, людина відчуває слабкість. Четверта, найбільш небезпечна алергічна реакція - анафілактичний шок. Він розвивається дуже швидко: у людини червоніє шкіра, порушується дихання, збільшується частота пульсу, набрякає обличчя, виникає почуття тривоги. Іноді внаслідок шоку людина втрачає свідомість. Найгірший варіант розвитку подій може призвести до смерті.

– Як допомогти людині, яка опинилась в одній з подібних ситуацій?

В жодному разі не варто займатись самолікуванням. Тут потрібна професійна медична допомога. Чим швидше вас проконсультує лікар або приїде швидка, тим краще. Якщо ж людина знає про те, що у неї є алергія - раджу завжди мати при собі аутоінжектор адреналіну у формі ручки, який потрібно вколоти собі при появі перших симптомів гострої алергічної реакції. Це гарантія того, що з вами все буде гаразд. Людині, яка пережила хоча б одну подібну реакцію, потрібно звернутися до лікаря за консультацією. Спеціаліст визначить небезпечний алерген і почне процес лікування. Це найкраща порада.