Алкоголь повышает риск, а яблоки опаснее клубники: врач рассказала правду об аллергии

– Считается, что аллергия на клубнику - достаточно распространенное явление. Это правда или миф?

– Сразу успокою - это миф! На самом деле клубника не является таким распространенным аллергеном, как считает большинство украинцев. Более того, она не входит в десятку самых популярных аллергенов в мире. Летом гораздо чаще аллергическую реакцию провоцируют персики, дыни и яблоки.

Аллергия на клубнику, которая появляется после употребления одной или нескольких ягод - довольно редкое явление. В основном, мы имеем дело с псевдоаллергической реакцией. Дело в том, что чрезмерное потребление клубники - а именно так ее любят есть украинцы - приводит к тому, что иногда она становится гистаминолибератором. Проще говоря, провоцирует высвобождение гистамина, вызывающего реакцию по типу аллергической. Эта реакция - не настоящая аллергия, поэтому и называется псевдоаллергической. Если в следующий раз вы ограничитесь десятком ягод, а не сотней, никаких реакций не последует. Не забывайте мудрые слова: все полезно в меру!

– Назовите опасные комбинации продуктов, из-за которых может возникнуть аллергия

– Первое, что приходит в голову - бытовая аллергия на клещей домашней пыли. Это классика обращений к аллергологу не только в летний сезон, но и в течение всего года. Людей, имеющих схожий тип аллергии в анамнезе, могут ожидать неприятные сюрпризы во время отдыха на море. Потребляя большое количество морепродуктов, имеющих перекрестные реакции с клещами домашней пыли, и запивая пищу выдержанным вином или пивом, содержащим большое количество гистамина и являющихся гистаминолибераторами, можно спровоцировать аллергическую реакцию. Алкоголь, кроме того, может ускорять аллергические реакции.

– То есть алкоголь повышает риск возникновения аллергии?

– Да. Например, у людей страдающих аллергией на амброзию, употребление дыни или арбуза под рюмку вермута - почти гарантированно приведет к аллергии. В составе этого алкогольного напитка есть полынь, которая перекрестна к амброзии. Потому это очень опасная комбинация. Конечно, тем, у кого подобного типа аллергии нет, бояться нечего. Употребление этих продуктов и напитков вреда не нанесет.

– Что такое аллергия на краску для волос и почему она возникает не сразу?

– Краска для волос - это своеобразный микс химических элементов. Здесь есть окислители, красители, ароматизаторы, консерванты… После применения краски может возникать аллергический контактный дерматит.

Почему аллергия возникает не сразу? Потому что эффект сенсибилизации к этим химическим составляющим является накопительным. Обычно людям нужен определенный промежуток времени - иногда достаточно длительный - чтобы стать чувствительными к химическому аллергену.

– Чем контактный дерматит отличается от типичной аллергической реакции и можно ли от него избавиться навсегда?

– Аллергическая реакция всегда быстрая, а контактный дерматит часто возникает не в первые минуты после применения краски, а потом. Другими словами, имеет отсроченный эффект. К сожалению, избавиться от такого типа аллергии невозможно.

Но выход есть. С помощью патч-тестирования можно установить, к какому именно компоненту краски вы чувствительны, а затем подобрать краску для волос, в составе которой этого компонента нет. То есть решить эту проблему достаточно просто.

Врач-аллерголог клиники аллергологии и иммунологии AirDOC Анастасия Левченко

– Назовите топ-3 продуктов, ставших аллергенами недавно. Есть ли среди них редкие?

– Интересный вопрос. Пожалуй, новейший редкий аллерген - каннабис. Сейчас публикуется много исследований, доказывающих, что аллергия на каннабис становится все более распространенным явлением. Особенно после того, как этот продукт был легализован в некоторых странах. Напомню, каннабис - это растение, поэтому к нему тоже возникает аллергия. И неважно, каким образом люди употребляют этот продукт: ингаляционным путем или в составе кремов, лекарств или пищи. Честно говоря, к нам уже обращаются пациенты, которые имеют аллергические реакции после употребления каннабиса. Среди наиболее распространенных симптомов - крапивница, раздражение кожи, аллергический ринит. К сожалению, пока не существует стандартизированного теста для диагностики аллергии на каннабис.

К редким аллергенам можно отнести красное мясо. Интересен путь, который проходит человек, прежде чем станет чувствительным к нему. Сенсибилизация происходит после контакта с клещом. Вернее после его укуса. Если клещ кусал крупный рогатый скот, а затем укусил человека, с большой вероятностью он станет сенсибилизированным к красному мясу.

– А экзотические новые аллергены есть?

– Да. Экзотической можно назвать аллергию на червей и кузнечиков. Кузнечиков я бы даже поставила на первое место, и вы удивитесь чему. Недавно Европейский Союз разрешил использовать два вида кузнечиков как заменитель белка в пищевой промышленности. Насекомых перемалывают в порошок и применяют как один из ингредиентов в составе колбасы, соусов, печенья или хлеба. Такое решение обуславливается тем, что население земного шара к 2050 году увеличится на 2 миллиарда, поэтому возникнет потребность в дополнительных 265 тоннах белка. Правда, в настоящее время содержание подобного белка в продуктах должно быть на уровне 5 процентов. Кстати, белок насекомых можно использовать и при изготовлении лекарств.

– В Украине есть такие продукты или лекарства?

– Пока нет. Но уверена, что со временем такие продукты будут появляться и у нас. Мы уже получали аллергенные панели и удивлялись: откуда у пациента аллергия на насекомых? Потом поняли - человек некоторое время жил за границей и употреблял продукты, в составе которых был белок из насекомых.

– Как распознать опасные проявления аллергии у взрослых и детей?

– Иногда человек даже не догадывается, что у него есть аллергия на что-то и после контакта с раздражителем переживает острую аллергическую реакцию. В моей практике был случай, когда пациентка с аллергией на амброзию решила прополоть сад, а через час нуждалась в медицинской помощи.

Вот четыре опасных проявления аллергии и их симптомы. Первая - отек гортани. Человеку становится тяжело дышать, появляется одышка, начинается кашель. Вторая - отек Квинке. Различные части тела быстро растут в объеме. Отек локализуется на лице и полости рта (отекают губы, язык, или гортань). В наиболее опасных случаях может возникнуть асфиксия (удушье, вызванное недостатком кислорода). Третья - крапивница. Это типичное проявление пищевой аллергии, хотя она может возникнуть и после контакта с пыльцой растений или шерстью животных. Основные симптомы: тело покрывается чешущимися волдырями, человек чувствует слабость. Четвертая, наиболее опасная аллергическая реакция - анафилактический шок. Он развивается очень быстро: у человека краснеет кожа, нарушается дыхание, увеличивается частота пульса, опухает лицо, возникает чувство тревоги. Иногда в результате шока человек теряет сознание. Худший вариант развития событий может привести к смерти.

– Как помочь человеку, оказавшемуся в одной из подобных ситуаций?

Ни в коем случае не следует заниматься самолечением. Здесь нужна профессиональная медицинская помощь. Чем быстрее вас проконсультирует врач или приедет скорая, тем лучше. Если же человек знает о том, что у него есть аллергия - советую всегда иметь при себе аутоинжектор адреналина в форме ручки, который нужно уколоть себе при появлении первых симптомов острой аллергической реакции. Это гарантия того, что с вами все будет хорошо. Человеку, который пережил хотя бы одну подобную реакцию, нужно обратиться к врачу за консультацией. Специалист определит опасный аллерген и начнет процесс лечения. Это лучший совет.