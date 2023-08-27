Алкоголь і дієта: тренер Аніта Луценко пояснила, як впливає спиртне на схуднення

Під час дієти, яка спрямована на зниження ваги, людям доводиться відмовлятись від ряду звичних продуктів, а для організму - це стрес. Саме тому, ще більше виникає спокуси випити алкоголю, аби заспокоїтись. Втім, чи можна вживати спиртне під час дієти без шкоди для фігури?

Чи можна пити алкоголь під час дієти

"Як людина, я вам однозначно рекомендую - пити. Бо без "анестезії" у цьому світі стає вже неможливо. Але з точку зору спеціаліста зі здорового способу життя - чітке ні. Бо не існує ніякої нешкідливої дози. Будь-яка доза шкодить здоров'ю. І якщо ви подумали про корисне червоне вино, то краще попийте виноградного соку - ефект той самий по користі", - пише тренер.

Вона наголошує, що алкоголь спричиняє отруєння, тому зранку може бути нудота, блювота, болі в голові, неприємний запах з рота та прискорене серцебиття.

А якщо алкоголь пити ввечері, це означає, що зранку доведеться відмовитись від тренування. Відповідно, порушується дисципліна.

"Алкоголь активізує апетит. П'ючи його, їсте більше - це факт. Навіть якщо вирішили, що будете пити і не їсти, в якийсь момент - починаєте і їсти, бо контроль виключається. А в цьому стані сп'яніння часто люди пишуть колишнім партнерам смс-ки і потім зранку стресують через це, а далі заїдають цей стрес", - каже Луценко.

Також вона додає, що алкоголь - це додаткові калорії, які не бажані під час дієти.

Де взяти силу волі для дотримання дієти

"Існування сили волі - це популярний фейк. Сили волі не існує. Не існує людей з сильною силою волі чи зі слабкою. Чому один може змусити себе не з’їсти торт на дні народженні, а інший хоче дуже, але не виходить і зі сльозами на очах, картаючи себе, з’їдає?" - каже тренер.

Вона радить сформувати свої внутрішні правила - де їсте, а де - ні. Наприклад, дозволяти собі солодощі щонеділі, а в інші дні відмовлятись.

"Якщо вже їсте шматочок, то насолоджуйтесь поповній, щоб аж в радість на 300%. Пам'ятайте, що нема поганої їжі - є її перебір", - наголошує Луценко.

Також Аніта радить не чекати на швидкий результат, формувати свої правила поступово і без надриву, тоді це матиме кращий ефект.

"Аргумент: просто у мене немає сили волі - це про бездіяльність і відмову від відповідальності за свої дії", - говорить тренер.