Алкоголь и диета: тренер Анита Луценко объяснила, как влияет спиртное на похудение

Во время диеты, направленной на снижение веса, людям приходится отказываться от ряда привычных продуктов, а для организма - это стресс. Именно поэтому возникает еще больше искушения выпить алкоголя, чтобы успокоиться. Но можно ли употреблять спиртное во время диеты без ущерба для фигуры?

Можно ли пить алкоголь во время диеты

"Как человек, я вам однозначно рекомендую - пить. Потому что без "анестезии" в этом мире становится уже невозможно. Но с точки зрения специалиста по здоровому образу жизни - четкое нет. Потому, что не существует никакой безвредной дозы. Любая доза вредит здоровью. И если вы подумали о полезном красном вине, то лучше попейте виноградного сока - эффект тот же по пользе", - пишет тренер.

Она отмечает, что алкоголь вызывает отравление, поэтому утром может быть тошнота, рвота, головная боль, неприятный запах изо рта и учащенное сердцебиение.

А если алкоголь пить вечером, это означает, что с утра придется отказаться от тренировки. Соответственно, нарушается дисциплина.

"Алкоголь активизирует аппетит. Когда вы пьете его, едите больше - это факт. Даже если решили, что будете пить и не есть, в какой-то момент начинаете и есть, потому что контроль исключается. А в этом состоянии опьянения часто люди пишут бывшим партнерам смс-ки и потом с утра переживают из-за этого, а дальше заедают этот стресс", - говорит Луценко.

Также она добавляет, что алкоголь - это дополнительные калории, которые не желательны во время диеты.

Где взять силу воли для соблюдения диеты

"Существование силы воли - это популярный фейк. Силы воли не существует. Не существует людей с сильной силой воли или со слабой. Почему один может заставить себя не съесть торт на дне рождения, а другой хочет очень, но не получается и со слезами на глазах, коря себя, съедает его?" - говорит тренер.

Она советует сформировать свои внутренние правила - где едите, где - нет. Например, можно позволять себе сладости по воскресеньям, а в другие дни отказываться.

"Если уже едите кусочек, то наслаждайтесь сполна, чтобы в радость на 300%. Помните, что нет плохой пищи - есть ее перебор", - отмечает Луценко.

Также Анита советует не ждать быстрого результата, а формировать свои правила постепенно и без надрыва, тогда это будет иметь лучший эффект.

"Аргумент: просто у меня нет силы воли - это о бездействии и отказе от ответственности за свои действия", - говорит тренер.