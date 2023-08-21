ua en ru
Пн, 21 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Три причини, через які постійно хочеться солодкого. Дієтолог пояснила, як цього позбутись

Новость на русском →
Понеділок 21 серпня 2023 08:33
Три причини, через які постійно хочеться солодкого. Дієтолог пояснила, як цього позбутись Чому постійно тягне на солодке (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко
Експерт: Наталя Кондратюк

Багато людей солодким заїдають стрес. Це частково допомагає їм впоратись із поганим настроєм. Але це не єдина причина, чому постійно тягне до цукерок, шоколаду і тістечок.

Чому так відбувається і що з цим робити, розповіла дієтолог Наталія Кондратюк в Instagram.

Недосипання

"Через недосип у нас збільшується синтез гормону кортизолу (гормон стресу) і для того, щоб врівноважити кортизол - наш організм правдами і неправдами буде шукати собі ендорфіни та дофаміни. І для нього з’їсти шоколадку - це найпростіший спосіб. Адже ви під час жування шоколаду отримуєте задоволення і кортизол знижується", - пояснює експерт.

Щоб позбутися цього, намагайтеся більше спати, можна навіть вдень лягти на 15-30 хв. Якщо є проблеми з засинанням - можна приймати мелатонін.

Незбалансований раціон

"Брак вітамінів, мінералів і просто брак енергії спонукатимуть наш організм до пошуку додаткових джерел енергії. Знову ж таки наш мозок пам’ятає - що з’ївши шоколадку він швидко отримає ту енергію, а це ж іще й "швидкі вуглеводи". Тому він активно посилає сигнал - "ну дай цукерочку", - каже Кондратюк.

У цьому випадку треба переглянути свій раціон. Харчування має бути регулярним, різноманітним і збалансованим.

Психологічні потреби

"Бажання з'їсти солодке може бути сигналом від вашого мозку, який шукає радощів і насолоди. У житті сучасної українки можна знайти 100 причин для стресів щодня - тривоги, переживання за рідних, близьких, за ЗСУ. А оскільки жінки схильні більше хвилюватися, то часто використовують їжу, зокрема солодке, як засіб заспокоєння і відпочинку. Так ми заповнюємо емоційну порожнечу", - говорить дієтолог.

Щоб цього позбутися, треба планувати на день якісь маленькі радощі - подивіться улюблений фільм, зустріньтесь із подругою, погуляйте біля озера.

"Якщо ви знатимете, що у вас буде сьогодні приємна подія, це допоможе вам пережити стрес і не дасть зірватись. А такі події щодня за кілька тижнів суттєво покращать настрій. Тоді простіше буде контролювати бажання з'їсти щось солодке", - каже Кондратюк.

Раніше ми розповідали про те, що краще вибрати для схуднення - дієту чи правильне харчування.

Читайте також про те, чи дійсно вік впливає на схуднення.

Читайте РБК-Україна в Google News
солодощі Поради дієтолога