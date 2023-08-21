Три причини, через які постійно хочеться солодкого. Дієтолог пояснила, як цього позбутись
Багато людей солодким заїдають стрес. Це частково допомагає їм впоратись із поганим настроєм. Але це не єдина причина, чому постійно тягне до цукерок, шоколаду і тістечок.
Чому так відбувається і що з цим робити, розповіла дієтолог Наталія Кондратюк в Instagram.
Недосипання
"Через недосип у нас збільшується синтез гормону кортизолу (гормон стресу) і для того, щоб врівноважити кортизол - наш організм правдами і неправдами буде шукати собі ендорфіни та дофаміни. І для нього з’їсти шоколадку - це найпростіший спосіб. Адже ви під час жування шоколаду отримуєте задоволення і кортизол знижується", - пояснює експерт.
Щоб позбутися цього, намагайтеся більше спати, можна навіть вдень лягти на 15-30 хв. Якщо є проблеми з засинанням - можна приймати мелатонін.
Незбалансований раціон
"Брак вітамінів, мінералів і просто брак енергії спонукатимуть наш організм до пошуку додаткових джерел енергії. Знову ж таки наш мозок пам’ятає - що з’ївши шоколадку він швидко отримає ту енергію, а це ж іще й "швидкі вуглеводи". Тому він активно посилає сигнал - "ну дай цукерочку", - каже Кондратюк.
У цьому випадку треба переглянути свій раціон. Харчування має бути регулярним, різноманітним і збалансованим.
Психологічні потреби
"Бажання з'їсти солодке може бути сигналом від вашого мозку, який шукає радощів і насолоди. У житті сучасної українки можна знайти 100 причин для стресів щодня - тривоги, переживання за рідних, близьких, за ЗСУ. А оскільки жінки схильні більше хвилюватися, то часто використовують їжу, зокрема солодке, як засіб заспокоєння і відпочинку. Так ми заповнюємо емоційну порожнечу", - говорить дієтолог.
Щоб цього позбутися, треба планувати на день якісь маленькі радощі - подивіться улюблений фільм, зустріньтесь із подругою, погуляйте біля озера.
"Якщо ви знатимете, що у вас буде сьогодні приємна подія, це допоможе вам пережити стрес і не дасть зірватись. А такі події щодня за кілька тижнів суттєво покращать настрій. Тоді простіше буде контролювати бажання з'їсти щось солодке", - каже Кондратюк.
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