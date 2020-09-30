Алина Паш спела на русском языке и взбесила украинцев: яке прикре самогубство

Украинская певица записала кавер-версию песни российского рэпера
Украинская певица Алина Паш перепела песню российского певца Богдана Титомира, который был популярен в 90-ых годах. Артистка записала кавер-версию рэп хита "Делай как, я" вместе со своим коллегой DrumsDaddy. Видео процесса записи появилось на YouTube-канале певицы.
По словам Алины, в детстве она слушала эту песню и всегда считала Титомира "крутым дядькой". Теперь исполнительница решила записать свою версию хита. Интересно, что запись композиции Алины и DrumsDaddy спонсирует российская компания "Ферреро Россия".
Также Алина отметила, что они много раз переделывали аранжировку, но все-таки хотели сделать кавер узнаваемым.
В сети не поняли новых экспериментов украинской певицы. В комментариях на YouTube появилась волна критики и возмущений со стороны украинцев.
Поклонники не понимают, зачем Алине понадобилось использовать трек российского исполнителя и перепевать, тем более сама певица из Закарпатья.
Алина Паш спела песню Богдана Титомира
Как мы писали ранее, Алина Паш внесла свежее дыхание в украинский хит мировых дискотек.