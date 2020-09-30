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Алина Паш спела на русском языке и взбесила украинцев: яке прикре самогубство

Среда 30 сентября 2020 08:36
Алина Паш спела на русском языке и взбесила украинцев: яке прикре самогубство
Алина Паш спела российскую песню (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Украинская певица записала кавер-версию песни российского рэпера

Украинская певица Алина Паш перепела песню российского певца Богдана Титомира, который был популярен в 90-ых годах. Артистка записала кавер-версию рэп хита "Делай как, я" вместе со своим коллегой DrumsDaddy. Видео процесса записи появилось на YouTube-канале певицы.

По словам Алины, в детстве она слушала эту песню и всегда считала Титомира "крутым дядькой". Теперь исполнительница решила записать свою версию хита. Интересно, что запись композиции Алины и DrumsDaddy спонсирует российская компания "Ферреро Россия".

Также Алина отметила, что они много раз переделывали аранжировку, но все-таки хотели сделать кавер узнаваемым.

В сети не поняли новых экспериментов украинской певицы. В комментариях на YouTube появилась волна критики и возмущений со стороны украинцев.

Поклонники не понимают, зачем Алине понадобилось использовать трек российского исполнителя и перепевать, тем более сама певица из Закарпатья.

  • Мені подобається творчість Аліни, але ось такі дії з її боку... навіть не знаю. Просто завжди Росія намагалася підкорити Україну, знищувала нашу мову. А тут дівчина з Закарпаття, з самого серця нашої Батьківщини, і підтримує їх "двіж". Я із Севастополя, але таке враження, що я, навіть мешкаючи в проросійському оточенні, більше проникаюся нашою реальною історією. Ну просто, я не знаю... невже вся справа в грошах? Або це така позиція, яку я не зовсім можу зрозуміти.
  • Аліно, це не класно.
  • Талановито, але ставлю дизлайк за пропаганду російської мови і культури. Розчарована.
  • Яке прикре самогубство!
  • Господи, як це забути і ніколи не слухати?
  • Це ж мазохізм. Для чого було заливати це відео на свій власний ютуб? Який прикрий постріл у ногу.

Алина Паш спела песню Богдана Титомира

Как мы писали ранее, Алина Паш внесла свежее дыхание в украинский хит мировых дискотек.

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