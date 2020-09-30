Аліна Паш заспівала російською і розлютила українців: яке прикре самогубство

Аліна Паш заспівала російську пісню (колаж РБК-Україна)

Українська співачка записала кавер-версію пісні російського репера

Українська співачка Аліна Паш переспівала пісню російського співака Богдана Титомира, який був популярний в 90-их роках. Артистка записала кавер-версію реп хіта "Делай, как я" разом зі своїм колегою DrumsDaddy. Відео процесу запису з'явилося на YouTube-каналі співачки.

За словами Аліни, в дитинстві вона слухала цю пісню і завжди вважала Титомира "крутим дядьком". Тепер виконавиця вирішила записати свою версію хіта. Цікаво, що запис композиції Аліни і DrumsDaddy спонсорує російська компанія "Ферреро Росія".

Також Аліна зазначила, що вони багато разів переробляли аранжування, але все-таки хотіли зробити кавер впізнаваним.

У мережі не зрозуміли нових експериментів української співачки. В коментарях на YouTube з'явилася хвиля критики і обурення з боку українців.

Шанувальники не розуміють, навіщо Аліні знадобилося використовувати трек російського виконавця і переспівувати, тим більше сама співачка із Закарпаття.

Мені подобається творчість Аліни, альо вісь такі дії з її боку... навіть не знаю. Просто завжди Росія намагалася підкорити Україну, знищувала нашу мову. А тут дівчина з Закарпаття, з самого серця нашої Батьківщини, і підтримує їх "двіж". Я із Севастополя, але таке враження, що я, навіть мешкаючи в проросійському оточенні, більше проникаюся нашою реальною історією. Ну просто, я не знаю... невже вся справа в грошах? Або це така позиція, яку я не зовсім можу зрозуміти.

Аліно, це не класно.

Талановито, але ставлю дизлайк за пропаганду російської мови і культури. Розчарована.

Яке прикре самогубство!

Господи, як це забути і ніколи не слухати?

Це ж мазохізм. Для чого було заливати це відео на свій власний ютуб? Який прикрий постріл у ногу.

Аліна Паш заспівала пісню Богдана Титомира

Як ми писали раніше, Аліна Паш внесла свіжий подих в український хіт світових дискотек.