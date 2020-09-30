Аліна Паш заспівала російською і розлютила українців: яке прикре самогубство

Українська співачка записала кавер-версію пісні російського репера
Українська співачка Аліна Паш переспівала пісню російського співака Богдана Титомира, який був популярний в 90-их роках. Артистка записала кавер-версію реп хіта "Делай, как я" разом зі своїм колегою DrumsDaddy. Відео процесу запису з'явилося на YouTube-каналі співачки.
За словами Аліни, в дитинстві вона слухала цю пісню і завжди вважала Титомира "крутим дядьком". Тепер виконавиця вирішила записати свою версію хіта. Цікаво, що запис композиції Аліни і DrumsDaddy спонсорує російська компанія "Ферреро Росія".
Також Аліна зазначила, що вони багато разів переробляли аранжування, але все-таки хотіли зробити кавер впізнаваним.
У мережі не зрозуміли нових експериментів української співачки. В коментарях на YouTube з'явилася хвиля критики і обурення з боку українців.
Шанувальники не розуміють, навіщо Аліні знадобилося використовувати трек російського виконавця і переспівувати, тим більше сама співачка із Закарпаття.
Аліна Паш заспівала пісню Богдана Титомира
Як ми писали раніше, Аліна Паш внесла свіжий подих в український хіт світових дискотек.