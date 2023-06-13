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Аліна Михайлова - про сміттєву люстрацію Чорновола: "Регіонали та зрадники повинні озиратися"

Депутата Чорновола кинули у смітник (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві 13 червня облили зеленкою та кинули у смітник екс-нардепа та "регіонала" Тараса Чорновола за те, що він назвав дівчину бійця та Вінчі Аліну Михайлову "подолігархічною ш*арою".

У свою чергу дівчина легендарного воїна, який загинув за Україну, відреагувала на "сміттєву люстрацію" екс-депутата у своєму Twitter.

Реакція Аліни Михайлової на Чорновола у смітнику

"У соцмережах гуляє відео, де колишнього регіонала, політичну повію та керівника штабу Януковича кидають у смітник. По-перше, неймовірно рада, що славні традиції сміттєвої люстрації живі. Регіонали та зрадники повинні оглядатися, а не умнічать по телебаченню", - написала вона.

Що відомо про Тараса Чорновола

Тарас Чорновіл – син покійного українського діяча В'ячеслава Чорновола. 29 травня він опублікував у своїй соцмережі фрагмент інтерв'ю Михайловій журналістці Яніні Соколовій, де заявив, що "зелено-ватних мразот" запрошують на передачі, а "чесним людям" і слова не дають сказати.

Він назвав військового медика та волонтера Михайлову "підолігархічною шм*рою", проте вже за кілька днів заперечив власним словам після того, як отримав багато гнівних коментарів.

Згодом повідомлення він видалив, проте написав новий пост, в якому спробував виправдатися.

Після зустрічі з активістами колишній "регіонал" почав дзвонити в поліцію та повідомляти про напад прямо зі смітника. Люди кричали йому "Ганьба" та "Сором".

Нагадаємо, раніше ми писали, яким назавжди запам'ятався українцям воїн Да Вінчі.

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депутатыДа ВінчіАліна Михайлова