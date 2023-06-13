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Алина Михайлова - о мусорной люстрации Чорновола: "Регионалы и предатели должны оглядываться"

Депутата Чорновола бросили в мусорник (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве 13 июня облили зеленкой и бросили в мусорник экс-нардепа и "регионала" Тараса Чорновола за то, что он назвал девушку бойца да Винчи Алину Михайлову "подолигархической ш*арой".

В свою очередь, девушка легендарного воина, который погиб за Украину, отреагировала на "мусорную люстрацию" экс-депутата в своем Twitter.

Реакция Алины Михайловой на Чорновола в мусорнике

"В соцсетях гуляет видео, где бывшего регионала, политическую проститутку и руководителя штаба Януковича бросают в помойку. Во-первых, невероятно рада, что славные традиции мусорной люстрации живы. Регионалы и предатели должны оглядываться, а не умничать по телевидению", - написала она.

Что известно о Тарасе Чорноволе

Тарас Чорновол - сын покойного украинского деятеля Вячеслава Черновола. 29 мая он опубликовал в своей соцсети фрагмент интервью Михайловой журналистке Янине Соколовой, где заявил, что "зелено-ватных мразот" приглашают на передачи, а "честным людям" и слова не дают сказать.

Он назвал военного медика и волонтера Михайлову "пидолигархической шм*рой", однако уже через несколько дней возразил собственным словам после того, как получил много гневных комментариев.

Впоследствии сообщение он удалил, однако написал новый пост, в котором попытался оправдаться.

После встречи с активистами бывший "регионал" начал звонить в полицию и сообщать о нападении прямо из мусорника. Люди кричали ему в след "Позор".

Напомним, ранее мы писали, каким навсегда запомнился украинцам воин Да Винчи.

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депутатыДа ВінчіАліна Михайлова