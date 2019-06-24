Алина Гросу вышла замуж: как прошла свадьба скандальной певицы (фото, видео)

Алина Гросу 23 июня сыграла свадьбу в Италии. Ее благоверным стал Александр, которого она тщательно скрывала от общественности до самого дня бракосочетания. Отпраздновать свадьбу она решила спустя более трех недель после официального бракосочетания, которое состоялось 1 июня. Свадьба украинской певицы праздновалась на роскошной вилле в Вероне, Италия. STYLER собрал эксклюзивные фото и видео со свадьбы скандальной артистки.

Алина Гросу вышла замуж в Италии - фото и видео со свадьбы (видео: youtube.com)

Роскошную церемонию бракосочетания, которая была оформлена в венецианском стиле, посетили звезды украинского шоу-бизнеса – крестная мама невесты Ирина Билык, экс-супруг дивы Дмитрий Коляденко, певцы Павел Зибров и Виталий Козловский, а также ведущая Катя Осадчая. В Instagram уже появились первые фото важного в жизни Алины торжества.

"Совет да Любовь", - написала Ирина Билык в подписи к снимку с племянницей.

Алина Гросу вышла замуж в Италии - фото и видео со свадьбы (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Стоит отметить, что невеста выглядела потрясающе, сменив два роскошных свадебных платья. Во время первой официальной части певица облачилась в пышное белое платье, усыпанное тонким кружевом. Свой образ принцессы Гросу дополнила длинной фатой и короной.

Алина Гросу вышла замуж в Италии - фото и видео со свадьбы (видео: youtube.com)

Ближе к окончанию вечера юная невеста переоделась в более удобное платье золотистого оттенка с глубоким декольте и длинной накидкой на плечах. На собственной свадьбе Алина Гросу сделала премьеру новой песни.

Алина Гросу вышла замуж в Италии - фото и видео со свадьбы – премьера новой песни (видео: youtube.com)

Множество фотографий с торжества украинской исполнительницы опубликовали подружки невесты и гости праздника.

Алина Гросу вышла замуж в Италии - фото и видео со свадьбы – премьера новой песни (скриншоты: instagram.com)

Мероприятие проводилось на территории Виллы Арведи.

Напомним, что ранее Алина Гросу заявила о своем замужестве и показала первое фото мужа.

Также крестная Алины Гросу Ирина Билык ранее проболталась о деталях торжества.

К слову, Алина Гросу уже успела отгулять веселый девичник в Праге, на который пригласила своих подруг. Певица устроила "пижамную вечеринку" и позировала вместе с девушками в шелковом белоснежном халате и фате.