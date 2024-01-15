Аліна Гросу серйозно травмувалася у Буковелі. Співачку відправили до хірурга

Аліна Гросу отримала травму

За словами знаменитості, вона зірвала собі ніготь. Світлину забинтованого пальця вона виклала до себе у stories.

"Я щойно повернулася від хірурга, бо під час зміни я, сидячи на коні, зірвала собі півтора нігтя. Один ніготь трішки кровоточив, інший на волосині тримався, я не змогла його сама зняти", - розповіла зірка.

Аліна Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)

"Мене відправили до хірурга, щоб він обробляв все, щоб відірвав його до кінця під лідокаїном. Але після того, як його зірвала, я ще знімалася 10 хвилин, трохи собою цим пишаюся. У мене вперше таке в житті", - додала вона.

Гросу каже, що не розуміє, як так могло трапитися і чому вона була такою необережною.

"Шкода, тому що зміну довелося перенести на інший день і доведеться дознімати", - сказала Аліна.

Аліна Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)

Нагадаємо, виконавиця вже рік живе в США. А в грудні 2023 року вона повернулася в Україну, щоб провести тут новорічні канікули.

Спочатку артистка відправилась у Чернівці до своєї бабусі, звідки ділилася сімейними світлинами.

Зараз дівчина відпочиває у Буковелі.