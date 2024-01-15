RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Алина Гросу серьезно травмировалась в Буковеле. Певицу отправили к хирургу

Алина Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)
Автор: Иванна Пашкевич

Певица Алина Гросу серьезно травмировалась во время съемок нового клипа. Исполнительница срочно обратилась к хирургу.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артистки.

Алина Гросу получила травму

По словам знаменитости, она сорвала себе ноготь. Фото забинтованного пальца она выложила к себе в stories.

"Я только что вернулась от хирурга, потому что во время смены я, сидя на коне, сорвала себе полтора ногтя. Один ноготь немного кровоточил, другой на волоске держался, я не смогла его сама снять", - рассказала звезда.

Алина Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)

"Меня отправили к хирургу, чтобы он обрабатывал все, чтобы оторвал его до конца под лидокаином. Но после того, как его сорвала, я еще снималась 10 минут, немного собой этим горжусь. У меня впервые такое в жизни", - добавила она. 

Гросу говорит, что не понимает, как так могло случиться и почему она была такой неосторожной. 

"Жаль, потому что смену пришлось перенести на другой день и придется доснимать", - сказала Алина.

Алина Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)

Напомним, исполнительница уже год живет в США. А в декабре 2023 года она вернулась в Украину, чтобы провести здесь новогодние каникулы.

Сначала артистка отправилась в Черновцы к своей бабушке, откуда делилась семейными фотографиями.

Сейчас девушка отдыхает в Буковеле.

Недавно Рамина Эсхакзай вспомнила о своей серьезной болезни.

Также Евгений Кот рассказал, как узнал о беременности жены после диагноза бесплодия.

Читайте РБК-Украина в Google News
Алина Гросузвезды шоу-бизнеса