Аліна Гросу перенесла складну операцію: у співачки в житті все йде шкереберть (фото)

Що сталося з Аліною Гросу

За словами співачки, 17 жовтня їй проводили операцію три з половиною години. Які проблеми зі здоров'ям у дівчини, вона розповідати не захотіла.

"Я не дуже хочу уточнювати, що там таке. Але скажу… Знали б ви, як я цього всього боюсь", - написала Аліна.

Зараз артистка почувається "більш-менш стабільно".

"Сподіваюсь, що якомога швидше повернусь до вас і до нормального життя", - додала Гросу.

У той же час поп-зірка зізналася, що у її житті "якийсь треш вже дуже довгий час був".

Аліна Гросу в лікарні (фото: instagram.com/alina_grosu)