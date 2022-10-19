Алина Гросу перенесла сложную операцию: у певицы в жизни все идет кувырком (фото)
Алина Гросу перенесла очень сложную операцию, длившуюся более трех часов. Именно поэтому певица так надолго "выпала" из жизни.
Об этом сама звезда рассказала в Instagram, показав фото из больничной койки.
Что произошло с Алиной Гросу
По словам певицы, 17 октября ей проводили операцию три с половиной часа. Какие проблемы со здоровьем у девушки? она рассказывать не захотела.
"Я не очень хочу уточнять, что там такое. Но скажу… Знали бы вы, как я этого всего боюсь", - написала Алина.
Сейчас артистка чувствует себя "более или менее стабильно".
"Надеюсь, что как можно скорее вернусь к вам и к нормальной жизни", - добавила Гросу.
В то же время поп-звезда призналась, что в ее жизни "какой-то трэш уж очень долгое время был".
Алина Гросу в больнице (фото: instagram.com/alina_grosu)
Напомним, перед этим певица попадала в больницу под капельницу в июле в родных Черновцах, где занималась помощью для переселенцев.
Также мы писали, что раньше Алина Гросу показала особняк в Черновцах, где прошло ее детство.