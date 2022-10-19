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Алина Гросу перенесла сложную операцию: у певицы в жизни все идет кувырком (фото)

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Среда 19 октября 2022 15:36
Алина Гросу перенесла сложную операцию: у певицы в жизни все идет кувырком (фото) Алина Гросу сейчас в больнице (коллаж: Styler)
Автор: Владимир Костырин

Алина Гросу перенесла очень сложную операцию, длившуюся более трех часов. Именно поэтому певица так надолго "выпала" из жизни.

Об этом сама звезда рассказала в Instagram, показав фото из больничной койки.

Что произошло с Алиной Гросу

По словам певицы, 17 октября ей проводили операцию три с половиной часа. Какие проблемы со здоровьем у девушки? она рассказывать не захотела.

"Я не очень хочу уточнять, что там такое. Но скажу… Знали бы вы, как я этого всего боюсь", - написала Алина.

Сейчас артистка чувствует себя "более или менее стабильно".

"Надеюсь, что как можно скорее вернусь к вам и к нормальной жизни", - добавила Гросу.

В то же время поп-звезда призналась, что в ее жизни "какой-то трэш уж очень долгое время был".

Алина Гросу перенесла сложную операцию: у певицы в жизни все идет кувырком (фото)Алина Гросу перенесла сложную операцию: у певицы в жизни все идет кувырком (фото)

Алина Гросу в больнице (фото: instagram.com/alina_grosu)

Напомним, перед этим певица попадала в больницу под капельницу в июле в родных Черновцах, где занималась помощью для переселенцев.

Также мы писали, что раньше Алина Гросу показала особняк в Черновцах, где прошло ее детство.

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Алина Гросу