Аліменти на дитину: як змінилися розміри виплат у 2024 році

Аліменти в Україні

У Сімейному кодексі України зазначено, що батьки мають надавати фінансову підтримку своїм дітям до моменту, коли їм виповниться 18 років. Якщо батьки розлучаються, то один з них має виплачувати аліменти тому з батьків, хто займається вихованням дитини.

З огляду кількості дітей у родині, аліменти розраховують так:

На одну дитину - 1/4 від доходу

На двох дітей - 1/3 від доходу

На трьох та більше - 1/2 від доходу

При цьому суд може врахувати стан здоров'я та матеріальний стан дитини та платника аліментів, наявність інших дітей та непрацездатних родичів (дружини, чоловіка, батьків, дочки, сина), права власності (нерухомість, автомобіль), витрати та доходи.

Прожитковий мінімум у 2024 році

На дітей віком до 6 років - 2 563 гривні

На дітей від 6 до 18 років - 3 196 гривень

Мінімальний гарантований розмір аліментів

Для дітей до 6 років - 1 281,5 гривні

Для дітей від 6 до 18 років - 1 598 гривень

Максимальна сума аліментів

Для дітей до 6 років - 25 630 гривень

Для дітей від 6 до 18 років - 31 960 гривень

Відповідальність за несплату аліментів

Якщо заборгованість одного з батьків досягне розміру, який сукупно перевищує суму за пів року, то це тягне за собою значні проблеми.

Державний виконавець має право:

Скласти протокол про скоєння адміністративного порушення

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Також боржника можуть змусити виконувати суспільно корисні роботи. Вони призначаються судом терміном від 120 до 360 годин. Безробітні виконують такі роботи:

Щодня, але не більше 8 годин

Неповнолітні - не більше 2 годин на день

Крім цього, боржника за несплату аліментів: