Аліменти на дитину: як змінилися розміри виплат у 2024 році

Розмір аліментів у 2024 році змінився, оскільки підвищився прожитковий мінімум. Для різних вікових категорій встановлені нові суми, які мають виплачувати батьки, які не проживають з дитиною.
Які суми аліментів виплачують зараз в Україні, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис Міністерства юстиції України.
У Сімейному кодексі України зазначено, що батьки мають надавати фінансову підтримку своїм дітям до моменту, коли їм виповниться 18 років. Якщо батьки розлучаються, то один з них має виплачувати аліменти тому з батьків, хто займається вихованням дитини.
З огляду кількості дітей у родині, аліменти розраховують так:
На одну дитину - 1/4 від доходу
На двох дітей - 1/3 від доходу
На трьох та більше - 1/2 від доходу
При цьому суд може врахувати стан здоров'я та матеріальний стан дитини та платника аліментів, наявність інших дітей та непрацездатних родичів (дружини, чоловіка, батьків, дочки, сина), права власності (нерухомість, автомобіль), витрати та доходи.
На дітей віком до 6 років - 2 563 гривні
На дітей від 6 до 18 років - 3 196 гривень
Для дітей до 6 років - 1 281,5 гривні
Для дітей від 6 до 18 років - 1 598 гривень
Для дітей до 6 років - 25 630 гривень
Для дітей від 6 до 18 років - 31 960 гривень
Якщо заборгованість одного з батьків досягне розміру, який сукупно перевищує суму за пів року, то це тягне за собою значні проблеми.
Державний виконавець має право:
Також боржника можуть змусити виконувати суспільно корисні роботи. Вони призначаються судом терміном від 120 до 360 годин. Безробітні виконують такі роботи:
Крім цього, боржника за несплату аліментів:
Раніше ми писали про те, чи мають право батьки у похилому віці стягувати аліменти з дітей.
А ще розповідали про те, як отримати фінансову допомогу на дитину, якщо батько не платить аліменти.