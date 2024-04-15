Алименты на ребенка: как изменились размеры выплат в 2024 году

Алименты в Украине

В Семейном кодексе Украины говорится, что родители должны оказывать финансовую поддержку своим детям до момента, когда им исполнится 18 лет. Если родители разводятся, то один из них должен выплачивать алименты тому родителю, который занимается воспитанием ребенка.

Учитывая количество детей в семье, алименты рассчитывают так:

На одного ребенка – 1/4 от дохода

На двоих детей – 1/3 от дохода

На трех и более – 1/2 от дохода

При этом суд может учесть состояние здоровья и материальное состояние ребенка и плательщика алиментов, наличие других детей и нетрудоспособных родственников (жены, мужа, родителей, дочери, сына), право собственности (недвижимость, автомобиль), расходы и доходы.

Прожиточный минимум в 2024 году

На детей до 6 лет - 2 563 гривны

На детей от 6 до 18 лет – 3 196 гривен

Минимальный гарантированный размер алиментов

Для детей до 6 лет – 1 281,5 гривны

Для детей от 6 до 18 лет – 1 598 гривен

Максимальная сумма алиментов

Для детей до 6 лет – 25 630 гривен

Для детей от 6 до 18 лет – 31 960 гривен

Ответственность за неуплату алиментов

Если задолженность родителя достигнет размера, который совокупно превышает сумму за полгода, то это влечет значительные проблемы.

Государственный исполнитель имеет право:

Составить протокол о совершении административного нарушения

Отдать этот документ на рассмотрение суда

Также должника могут вынудить делать публично полезные работы. Они назначаются судом на срок от 120 до 360 часов. Безработные выполняют следующие работы:

Ежедневно, но не больше 8 часов

Несовершеннолетние – не более 2 часов в день

Кроме этого, должника за неуплату алиментов: