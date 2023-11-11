Алерголог спростувала 6 популярних міфів про молоко, в які досі вірять українці

Чай та кава з молоком - це шкідливо

"Один знаменитий дієтолог часто розповідав страшилку, як при розтині трупів у їхньому шлунку знаходять неперетравлену каву з молоком. Але маестро перебільшує - наукових даних, що підтверджують його твердження, немає. Єдине, людині з алергією та непереносимостями з таким міксом може загрожувати легкий дискомфорт у шлунку", - пояснює лікар.

Вона додає, що єдина медична причина відмовитися від чаю та кави з молоком - боротьба з ожирінням, коли важливим є пильний контроль за кожною споживаною калорією, оскільки молоко містить жири, при додаванні його в чай ​​та каву калорійність напоїв зростає.

Молочна сироватка набагато корисніша за молоко

"Чіткого підтвердження у цієї тези бути не може - надто різні це продукти. Молочну сироватку відносять до побічних продуктів кисломолочного та сирного виробництва. У домашніх умовах її можна отримати, якщо самостійно робити з молока сир, але в сучасних реаліях сироватку набагато частіше можна зустріти у складі безалкогольних напоїв із додаванням фруктових соків та кисломолочних бактерій", - каже Тарнавська.

Лікар наголошує, що порівнювати корисність таких напоїв з молоком не зовсім коректно.

Знежирене молоко корисніше звичайного

Рекомендації лікарів щодо знежирених молочних продуктів за останні десятки років змінювалися кілька разів: у 1980-х їх вважали максимально здоровим рішенням у боротьбі з ожирінням та серцево-судинними захворюваннями, тому лікарі всіх розвинених країн рекомендували пацієнтам перейти виключно на продукти з позначкою no fat.

"На початку 2000-х жири виправдали - їх оголосили корисними, а знежирені продукти різко стали втрачати популярність. І так збереглося досі", - говорить алерголог.

Прокисле молоко - це суперфуд

"Це твердження - міф, як загалом і всі заяви про "суперфуди". Тренди на них приходять і йдуть майже так само швидко, як змінюються тенденції у світі моди", - заявляє Тарнавська.

Вона зазначає, що у медіа багато років поспіль культивують "новинки": продукти, про дивовижні ЗСЖ-властивості яких раніше ніхто не знав. Після матеріалу журналу Vogue західний світ відкрив для себе кефір.

"Прокисле молоко було оголошено новим суперфудом та здоровим перекусом майбутнього. Однак лікарі рекомендують ділити будь-які захоплення від суперфудів на десять і не робити виняток для кефіру та кислого молока", - наголошує лікар.

Сухе молоко - це взагалі не молоко і у ньому немає нічого корисного

Сухе молоко - це розчинний порошок, що отримується з нормалізованого коров'ячого молока шляхом його згущення та висушування. Воно складається з жирів, білків, молочного цукру та мінеральних речовин.

"До складу сухого знежиреного молока входить значно менше жирів, ніж до складу сухого незбираного молока, при цьому у сухого знежиреного молока у складі є більше білків і молочного цукру", - говорить Тарнавська.

Від молока з'являються прищі

"Якби все було так просто. Але акне - одне з найпоширеніших захворювань шкіри, і механізми його розвитку досить добре вивчені. Насамперед, це зміна якісного та кількісного складу шкірного сала, зумовлені спадковими факторами чи гормональними порушеннями в організмі. Нестабільний гормональний фон (наприклад, у підлітковому віці) та низький рівень естрогенів також сприяють розвитку акне. Тому молоко не вливає на появу прищів", - пояснює алерголог.