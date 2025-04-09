Лікар розповіла, чи існують гіпоалергенні породи собак насправді

Для людей, які страждають від алергії, питання вибору собаки часто стає складним. Чи існують породи, які сприяють зниженню ризику алергічних реакцій завдяки своїй спеціальній шерсті?
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку педіатра та алерголога Діани Протоковило.
За словами лікаря, думка про те, що нібито існують гіпоалергенні породи собак є міфом. Його розводять ті люди які розводять собак, адже їм це вигідно.
Вважається, що собаки, в яких не шерсть, а волосся, вони не є алергенними. Насправді за даними дослідження алергенами собак є не тільки шерсть, а й сеча слина та їхні біологічні виділення.
Тому не існує таких порід собак, які зовсім би не викликали алергії у людини, в якої є чутливість до головного алергену собак.
Алерголог зазначила, якщо у вас є алергія на шерсть собаки, то ви можете або лікувати специфічно цю алергію за допомогою асіт-терапії або уникати контакту з тваринами.
Ознаки алергії на собак можуть варіюватися від легких до більш серйозних і включають такі симптоми:
Основною причиною алергії на собак є білки, що містяться у їхній слині, сечі та шерсті.
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