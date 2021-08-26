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Алена Мозговая впервые рассказала о своей болезни, из-за которой страдала сильными болями

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Четверг 26 августа 2021 07:31
Алена Мозговая впервые рассказала о своей болезни, из-за которой страдала сильными болями Фото: Алена Мозговая (facebook.com/olenamozgova1)
Автор: Роман Мирончук

Алена Мозговая, которая в июле сообщила о проблемах со здоровьем, впервые рассказала о своей болезни. Украинский продюсер призналась, что у нее болезнь Лайма или боррелиоз. Врачи подтвердили диагноз.

Об этом Мозговая рассказала на своей странице в Facebook.

"Найдена причина, последствия которой я лечила почти два месяца. Да, я справилась за это время с нереальными болями и параличом мышц половины лица и еще большим количеством "приятностей", которые несет в себе эта инфекция. По факту анализов это болезнь Лайма или боррелиоз", - написала она.

Мозговая отметила, что впереди ее ждет длительное лечение. Также она поблагодарила своих друзей, которые все время ей помогают, и призвала СМИ не судить о здоровье по фото в соцсетях.

"Если я публикую фотографии, на которых я хорошо выгляжу, тексты в которых я не ною и не жалуюсь, это не значит, что "в Багдаде все спокойно", - добавила Мозговая.

Болезнь Лайма

Болезнь Лайма или боррелиоз - это инфекционное заболевание, которое вызывают бактерии рода Borrelia. Очень часто переносщиками инфекции являются клещи.

Признаками болезни может быть озноб, повышение температуры тела, головная боль, ломота в мышцах, слабость и утомляемость. Иногда бывают даже тошнота и рвота.

Первые симптомы появляются примерно через три недели после укуса клеща. От человека к человеку болезнь не передается.

Напомним, врачи выяснили, какие болезни можно определить по запаху.

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