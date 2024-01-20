Алеку Болдвіну висунули нове звинувачення у вбивстві українки: скільки років у в'язниці йому загрожує

Колегія присяжних штату Нью-Мексико знову висунула звинувачення Алеку Болдвіну в ненавмисному вбивстві оператора-українки Галини Гатчинс під час зйомок фільму "Іржа".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Variety .

Деталі

У квітні 2023 року обвинувачення проти актора зняли після дворічного юридичного розгляду, але у жовтні прокурори Нью-Мексико оголосили про нові обставини смерті Галини Гатчінс, представивши їх перед присяжними.

Судово-медична експертиза виявила, що постріл міг статися тільки під час натискання на курок пістолета, незважаючи на заяви Болдвіна під час судових засідань, що він цього не робив.

Алек Болдвін (фото: instagram.com/alecbaldwininsta)

Була попередня інформація про те, що зброю було спеціально змінено таким чином, щоб неможливо було випадкове натискання на спусковий гачок.

Якщо вину знаменитості буде доведено, йому загрожує до 18 місяців тюремного ув'язнення.

Вбивство Алеком Болдуїном українки

21 жовтня 2021 року Алек Болдвін під час зйомок "Іржі" застрелив оператора Галину Гатчінс, яка померла в лікарні.

Галина Гатчинс (фото: instagram.com/halynahutchins)

Також поранення дістав помічник режисера Джоел Соус.

Чоловік загиблої подав позов проти знімальної групи і заявив, що команда була в курсі проблем із реквізитом, але проігнорувала скарги. Перед зйомками Болдвін, як зазначає чоловік, відмовився пройти навчання правильному поводженню зі зброєю.

Пізніше продюсерський склад фільму "Іржа" і Болдвін уклали мирову угоду з сім'єю Гатчінс.

Зйомки картини продовжилися у квітні 2023 року.