Пісня як доказ: популярний репер отримав довічний термін за подвійне вбивство

24-річного канадського реп-виконавця на ім'я Тайрел Нгуєн, відомого під псевдонімом T-Sav, було засуджено до подвійного довічного терміну за вбивство двох осіб, визнаних ним у своїх піснях.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на CBС .

Що відомо

Суддя Верховного суду Британської Колумбії визнав, що один із треків, створених репером, містив тонке зізнання в убивстві гангстера Рандіпа Канга у 2017 році.

Цей момент, у поєднанні зі свідченнями основного свідка, переконав суддю у винуватості музиканта також у вбивстві студента університету Джагвіра Сінгха Малхі.

Рандіп Канг (фото: twitter.com/redfmvancouver)

Згідно з представленими в суді доказами, убивство Канга було результатом зіткнення двох банд Нижнього Мейнленда - "Братів-охоронців" і "Червоних скорпіонів".

Смерть студента була, очевидно, помилкою.

Джагвір Сінгх (фото: twitter.com/redfmvancouver)

Відео на YouTube під назвою "My Life" (Моє життя), опубліковане Нгуєном, містило тексти пісень, у яких, за твердженням прокурорів, явно прозвучали натяки на вбивство Канга.

Наразі це відео недоступне на YouTube-каналі артиста.

Стаття CBС про T-Sav (фото: скріншот видання)