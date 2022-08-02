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Александр Педан прошел курс подготовки населения во время войны: зовет на новый набор (фото)

Фото: Александр Педан (facebook.com/pedanos)
Автор: Владимир Костырин

Александр Педан стал одним из создателей проекта "Струм" - курса подготовки гражданского населения в условиях города во время войны, что включает физический и психологический треннинги, а также занятия по домедицинской подготовке.

Об этом известный украинский шоумен, телеведущий и блогер рассказал в своем Instaram.

Педан обращает внимание, что у этого проекта нет ничего общего с ВСУ или территориальной обороной, и программа разработана для гражданских.

"Все курсанты за две недели посетили восемь занятий и сдали зачеты. Во время учебы работали над физической подготовкой, ведь в наше время важно быть в хорошей форме. Не знаешь, что завтра случится, куда придется бежать, прыгать, прятаться и т.д.", - пишет общественный деятель и ведущий.

Александр Педан на курсах "Струм" (фото: instagram.com/pedanos)

На проекте "Струм" также была психологическая подготовка, курс лекций по информационной безопасности, встреча с представителями ГСЧС относительно минной безопасности.

Занятия по минной безопасности на программе "Струм" (фото: instagram.com/strum.2022)

На занятиях по домедицинской подготовке овладевали навыками, как помогать себе и людям вокруг при сложных ситуациях: останавливать кровотечение, делать вентиляцию легких и сердца и т.д.

Александр Педан на курсах "Струм" (фото: instagram.com/strum.2022 / instagram.com/pedanos)

Не обошлось и без курса работы с короткоствольным оружием, травматическими пистолетами.

"Мне кажется, что сейчас и парни, и девушки должны знать, как обращаться с оружием. Конечно, изучить технику безопасности, чтобы не причинить никому вреда", - высказался Педан.

Уроки по обращению с оружием на курсах "Струм" (фото: instagram.com/strum.2022)

Артист и ведущий "Нового канала" анонсировал продолжение программы и набор второй группы на курсы подготовки гражданского населения "Струм", куда рекомендует записываться.

"Я очень доволен курсом! Общался с курсантами и услышал хороший фидбек. Приятно, что "Струм" зашел нашим первопроходцам. Поэтому скоро состоится следующий набор. Кстати, это будет версия уже более углубленной подготовки", - рассказал Педан.

Александр Педан рассказал, как проходил курсы "Струм" (фото: instagram.com/pedanos)

Напомним, ранее Александр Педан рассказал, как для детей сделать спорт веселым хобби.

Также мы писали, что в начале полномасштабного нападения РФ на Украину шоумен вместе с другими популярными блогерами и артистами принял участие в записи видеообращения к россиянам.

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Александр Педан