RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Олександр Педан пройшов курс підготовки населення під час війни: кличе на новий набір (фото)

Фото: Олександр Педан (facebook.com/pedanos)
Автор: Володимир Костирін

Олександр Педан став одним із творців проекту "Струм" - курсу підготовки цивільного населення в умовах міста під час війни, що включає фізичний та психологічний тренінги, а також заняття з домедичної підготовки.

Про це відомий український шоумен, телеведучий і блогер розповів у своєму Instaram.

Педан звертає увагу, що у цього проекту немає нічого спільного з ЗСУ або територіальною обороною, і програма розроблена для цивільних.

"Всі курсанти за два тижні відвідали вісім занять і здали заліки. Під час навчання працювали над фізичною підготовкою, адже в наш час важливо бути в хорошій формі. Не знаєш, що завтра трапиться, куди доведеться бігти, стрибати, ховатися тощо", - пише громадський діяч і ведучий.

Олександр Педан на курсах "Струм" (фото: instagram.com/pedanos)

На проекті "Струм" також була психологічна підготовка, курс лекцій з інформаційної безпеки, зустріч з представниками ДСНС стосовно мінної безпеки.

Заняття щодо мінної безпеки на програмі "Струм" (фото: instagram.com/strum.2022)

На заняттях з домедичної підготовки опановували навички, як допомагати собі та людям навколо при складних ситуаціях: зупиняти кровотечу, робити вентиляцію легенів і серця і т. д.

Олександр Педан на курсах "Струм" (фото: instagram.com/strum.2022 / instagram.com/pedanos)

Не обійшлося і без курсу роботи з короткоствольною зброєю, травматичними пістолетами.

"Мені здається, що зараз і хлопці, і дівчата повинні знати, як поводитися зі зброєю. Звичайно, вивчити техніку безпеки, щоб не заподіяти нікому шкоди", - висловився Педан.

Уроки по поводженню зі зброєю на курсах "Струм" (фото: instagram.com/strum.2022)

Артист і ведучий "Нового каналу" анонсував продовження програми і набір другої групи на курси підготовки цивільного населення "Струм", куди рекомендує записуватися.

"Я дуже задоволений курсом! Спілкувався з курсантами і почув хороший фідбек. Приємно, що "Струм" зайшов нашим першопрохідцям. Тому скоро відбудеться наступний набір. До речі, це буде версія вже більш поглибленої підготовки", - розповів Педан.

Олександр Педан розповів, як проходив курси "Струм" (фото: instagram.com/pedanos)

Нагадаємо, раніше Олександр Педан розповів, як для дітей зробити спорт веселим хобі.

Також ми писали, що на початку повномасштабного нападу РФ на Україну шоумен разом з іншими популярними блогерами та артистами взяв участь у записі відеозвернення до росіян.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр Педан