Алек Болдвін вбив українку: що пишуть американські ЗМІ про трагедію

Голлівудський актор Алек Болдвін застрелив на зйомках фільму "іржа" оператора-українку . За попередніми даними, трагедія сталася через збій реквізитної гвинтівки. Ця новина рано вранці, 22 жовтня, облетіла всі українські та зарубіжні ЗМІ.

Що пишуть про трагедію з Болдвіном в американській пресі – читайте нижче.

Жертвою пострілу стала 42-річна українка Галина Гатчинс. Вона виросла в Україні, і вже багато років живе в США.

За даними видання Reuters, вбивство оператора на цей момент розглядають як нещасний випадок. Болдвін вистрілив з гвинтівки під час зйомок і куля потрапила в оператора. Також поранено ще одну людину. Як зазначили представники актора, сталася осічка гвинтівкової рушниці з холостими патронами.

Галину Гатчінс вертольотом доставили в лікарню дуже швидко, але врятувати її медикам не вдалося.

У поліції повідомили, що звинувачення Алеку Болдвіну поки не пред'являли. Його вже опитали та відпустили додому. Зараз ведеться розслідування і допит свідків.

Сам же 63-річний голлівудський актор в шоці від того, що сталося. Очевидці трагедії розповіли, що він після того, що сталося був збожеволілим і плакав.

Виробництво фільму призупинили на невизначений термін. Відомо, що Болдвін був продюсером, сценаристом фільму "іІржа" і грав там головну роль.

Що відомо про жертв

Галина Гатчінс

Фото: Галина Гатчінс (Getty Images)

42-річна Галина Гатчінс - оператор-постановник. Вона виросла в Україні в родині венного. Народилася вона і провела раніше дитинство на військовій базі за Полярним колом.

У Київському національному університеті вона отримала диплом магістра на факультеті міжнародної журналістики. Працювала документалістом у Великій Британії.

У 2015 році закінчила Американський інститут кіно і почала працювати оператором-постановником. У 2019 році її назвали висхідною зіркою.

Жила Гатчінс в Лос-Анжелесі з чоловіком і сином, 2013 року народження. У США вона була дуже відома, в соціальних мережах її вже почали оплакувати друзі та колеги.

Джоел Соуза

Фото: Джоел Соуза (imdb.com)

Американський режисер і сценарист з Сан-Франциско. Він зняв драму "Краун вік" у 2019 році, комедію "Різдвяна Торгівля" і раніше вже працював з Болдвіном.

Травму на знімальному майданчику він отримав не дуже важку. Медики не розголошують інформацію про його стан, але є дані, що йому надали першу допомогу і відпустили додому.