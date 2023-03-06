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МЗС про загибель українки в Британії: розслідування почалось, з'ясовуються усі обставини

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Понеділок 06 березня 2023 16:03
МЗС про загибель українки в Британії: розслідування почалось, з'ясовуються усі обставини Фото: МЗС про загибель українки в Британії: розслідування почалось, з'ясовуються усі обставини (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В південному Девоні у Великій Британії за невідомих обставин загинула 14-річна дівчина. Українське посольство взаємодіє з правоохоронцями для з’ясування усіх обставин.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомила пресслужба МЗС України.

"МЗС України поінформоване про смерть української громадянки в графстві Девон в Сполученому Королівстві. Українське посольство вже взаємодіє із британськими правоохоронцями задля з’ясування усіх обставин, встановлює зв'язок із рідними", - зазначило МЗС.

Пресслужба додала, що розслідування смерті 14-річної дівчини вже розпочалось.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що дівчину знайшли без свідомості на пляжі 4 березня в південному Девоні у Великій Британії. Згодом, після госпіталізації, вона померла. Тим часом правоохоронці не зазначають, чи були виявлені сліди насильства на тілі дівчини.

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