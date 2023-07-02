Акушер-гінеколог із Сумської області розповів свою історію музею "Голоси мирних"

В першу чергу чоловік відправив у безпечніше місце свою сім‘ю. Батьки дружини мешкали в селі у 30 км від Тростянця.

"Я вирішив, що бойові дії будуть у великих населених пунктах, і що там безпечніше. Тесть приїхав, щоби відвезти туди мою дружину і нашого маленького сина. А я відправився до лікарні - на роботу", - розповідає Владислав.

Протягом наступного місяця він прийматиме пологи. Асистуватиме у хірургічному відділенні, оглядатиме поранених. А ще - заспокоюватиме вагітних та породіль під час обстрілів.

"Жінки питали в мене, чи я не боюся. Я й відповідав чесно: так, боюся. Всі люди бояться. Але я постійно був із ними, і якщо посилювалися вибухи, то допомагав їм спуститися у підвал", - говорить лікар.

Медичний заклад розташовано на околиці міста. Тому перший час там було порівняно тихо. Але одного дня танки доїхали й сюди. Один із них розвернув дуло і почав гатити по будівлі лікарні.

Чим завершився обстріл та чи вдалося Владиславу зустрітися зі своїми близькими - враховуючи, що місто потрапило в тимчасову окупацію?

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