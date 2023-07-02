RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Акушер-гинеколог из Сумской области рассказал свою историю музея "Голоса мирных"

Акушер-гинеколог из Сумской области рассказал свою историю музея "Голоса мирных" (фото: пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Владислав – акушер-гинеколог. Работал в Тростянце. Его рабочая смена началась в первый день полномасштабного вторжения россиян.

О том, когда и при каких обстоятельствах она закончилась – он рассказал музею "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова.

В первую очередь мужчина отправил в более безопасное место свою семью. Родители жены жили в деревне в 30 км от Тростянца.

"Я решил, что боевые действия будут в больших населенных пунктах, и что там безопаснее. Тесть приехал, чтобы отвезти туда мою жену и нашего маленького сына. А я отправился в больницу - на работу", - рассказывает Владислав.

В течение следующего месяца он будет принимать роды. Будет ассистировать в хирургическом отделении, осматривать раненых. А еще - будет успокаивать беременных и рожениц во время обстрелов.

"Женщины спрашивали меня, не боюсь ли я. Я и отвечал честно: да, боюсь. Все люди боятся. Но я постоянно был с ними, и если усиливались взрывы, то помогал им спуститься в подвал", - говорит врач.

Медицинское учреждение расположено на окраине города. Поэтому первое время там было сравнительно тихо. Но однажды танки доехали и сюда. Один из них развернул дуло и стал бить по зданию больницы.

Чем завершился обстрел и удалось ли Владиславу встретиться со своими близкими - учитывая, что город попал во временную оккупацию?

Каждая история о войне важна. Чтобы сохранить память ради лучшего будущего, расскажите свою историю на портале музея https://civilvoicesmuseum.org/ или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская областьВторжение России в Украину