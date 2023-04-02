Акція з "блокадою" храму МП і розповідь військового про побиття: що відбувається у Хмельницькому (відео, фото)

У Хмельницькому після побиття бійця ЗСУ священиками Московського патріархату у храмі місцева влада ініціювала заборонити РПЦ в Україні користуватися земельними ділянками на території громади, біля храму зібралися сотні громадян на акцію протесту.

Як чиновники та правоохоронці реагують на скандал, що кажуть про інцидент активісти, сам захисник України та священники - читайте у матеріалі нижче.

Що сталося

У Хмельницькому в неділю, 2 квітня, військовий ЗСУ Артур Ананьєв, який добровольцем вирушив на передову у складі 19 стрілецького батальйону з самого початку широкомасштабного вторгнення РФ, і на фронті отримав контузію та черепно-мозкову травму, на "гражданці" вирушив у храм МП, щоб поспілкуватися зі священиками.

26-річний боєць, зокрема, поцікавився у Свято-Покровському Кафедральному соборі: "Скільки людей ще має загинути, щоб ви перестали ходити до московського патріархату?"

У відповідь священники накинулися на Артура з кулаками, і все це відбувалося на очах у прихожан храму. Почалася бійка, після чого один зі священиків виштовхав побитого військового з церкви. Далі бійця затримали патрульні.

Напад і серйозна сутичка у храмі потрапила на відео, і кадри розмістили у соціальних мережах.

Відео: побиття військового священиками МП у церкві у Хмельницькому

Кримінальне та адміністративні провадження

В Управлінні патрульної поліції на Хмельниччині поінформували, що стосовно військового було складено адмінпротокол за дрібне хуліганство (ст. 173 КУпАП).

Щодо священика, то за фактом побиття бійця слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 статті 296 Кримінального кодексу (хуліганство).

При цьому мер Хмельницького Віталій Семчишин украй обурився ситуацією із виробництвом щодо постраждалого захисника України. Він заявив у Telegram, що патрульні, які склали протокол на військового, мають бути звільнені.

Міськрада ініціює заборону для УПЦ МП користуватися земельними ділянками

Семчишин також заявив, що "антиукраїнський шабаш, який відбувається останніми днями у столиці та побиття військового у Хмельницькому" мають стати "залізобетонним аргументом" для Ради, щоб законодавчо "раз і назавжди заборонити це ФСБешнє гніздо", маючи на увазі УПЦ МП.

Мер Хмельницького повідомив, що позачергова сесія міськради припинить користування усіма земельними ділянками Московським патріархатом на території громади.

Крім того, аналогічні рішення ініціюватимуть в обласній та районній радах.

Що говорить сам військовий про ситуацію

Як розповів боєць ЗСУ Ананьєв про подію, після затримання патрульні дорікнули йому у "провокації" у храмі МП, попередили, що при повторному "візиті" до церкви йому може загрожувати вже не адміністративне, а кримінальне провадження.

Артур в ефірі "Апостроф ТБ" також каже, під час побиття священиками та прихильниками РПЦ в Україні його також душили. На слова чоловіка про те, що нема чим дихати, один зі служителів церкви нецензурно дав зрозуміти, що йому на це байдуже.

Військовий також зізнався, що був приємно вражений швидкою реакцією з боку суспільства та чиновників на цей інцидент, і біля храму влаштували масову акцію.

"Це відео зі побиттям набрало великих охоплень у мережі, підключились військові, мої побратими, волонтери та просто небайдужі люди", - сказав Артур.

Відео: боєць ЗСУ Артур Ананьєв поділився подробицями про подію у храмі

Акція біля церкви

Так, біля Свято-Покровського Кафедрального собору УПЦ МП у другій половині дня зібралося близько 500 людей, які обурені таким інцидентом. При цьому територію храму було закрито. Станом на 18.30 на місці нарахували понад 1 200 людей, пишуть хмельницькі ЗМІ.

Біля входу чергували патрульні. Також біля церкви знаходилися десятки поліцейських та військових, зокрема із бригади, де служив Ананьєв.

Спочатку про збирання біля церкви у мережі оголосив депутат місцевої облради Віктор Бурлик. Пізніше такі заклики зазвучали у різних місцевих пабліках.

На кадрах, знятих біля храму, видно, що деякі активісти через паркан перелізли на територію церкви. Люди співають гімн, також лунають гасла на підтримку України та її захисників.

Також стало відомо, що представники УПЦ МП залишили територію храму із заднього виходу.

Відео: акція біля храму на Володимирській у Хмельницькому

Акція біля храму у Хмельницькому, де священики побили військового (фото: vsim.ua / hromadske.ua)

Біля Хмельницького біля храму УПЦ МП, де побили військового, зібралося близько 500 людей. Серед толпи десятки поліцейських. Люди проломили ворота, зайшли на територію храму та вигукують: «Геть московського попа» pic.twitter.com/JkoHESVEZQ — hromadske (@HromadskeUA) April 2, 2023

Відео: акція біля храму у Хмельницькому через бійку

Парафіяни розпочали збір підписів за те, щоб Свято-Покровський собор перейшов під юрисдикцію Православної Церкви України, передає місцеве видання vsim.ua.

Крім того, люди хочуть, щоб їм передали ключі від храму, з метою проведення там ревізії, що є частиною процедури для переходу церкви з УПЦ МП до ПЦУ.

Що кажуть у МП

Тим часом на сайті УПЦ Московського патріархату заявили про спробу "штурму" храму групою "радикалів", а також спробу "рейдерського захоплення". А ось саме побиття у церкві військового назвали "провокацією".

"Нагадаємо, сьогодні під час Божественної літургії, переодягнений у військову форму чоловік напав на священнослужителя Свято-Покровського кафедрального собору Хмельницького, зірвав Богослужіння, облив і пошкодив Священне Євангеліє у присутності понад 100 парафіян", - йдеться у заяві.

Чиновники просять "зменшити градус"

Заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін у своєму відеозверненні запевнив, що правоохоронці розслідують інцидент зі побиттям бійця ЗСУ у церкві, і діям обох сторін незабаром буде надано правову оцінку.

Чиновник у цьому контексті також закликає дати можливість органам вирішити конфлікт у правовий спосіб, а також просить "знизити градус напруги".

"Хотів би нагадати, що ми живемо в європейській, цивілізованій країні, де панує верховенство права. Ми не московити, і не будемо уподібнюватися їхнім шляхам розвязання конфліктних ситуацій", - йдеться у зверненні.

Відео: у Хмельницькій ОВА виступили зі зверненням на тлі інциденту