На акции "Бессмертный полк" в Киеве произошла стычка с полицией (видео)

Активисты бросались под полицейскую машину
Акция "Бессмертный полк" в Киеве 9 мая ознаменовалась инцидентом - на Арсенальной произошла стычка между участниками мероприятия и полицией. Активисты "полка" и "Никто не забыт, ничто не забыто" препятствовали правоохранителям при задержании женщины, которыя пришла в пилотке с советской звездой и футболке в цветах георгиевской ленты. Соответствующее видео опубликовано в сети.
Некоторые участники акции предприняли попытки заблокировать полицейский автомобиль. Они ложились перед ним на дорогу, толкали "копов".
Фото: скриншот
Однако правоохранители смогли оттеснить буйных активистов от машины и увезти задержанную.
Отметим, что на Арсенальной задержали мать погибшей экс-нардепа "Партии регионов" Елену Бережную. Она пыталась пройти на периметр проведения марша в футболке в цветах георгиевской ленты.
Полицейские просили женщину прекратить демонстрировать символику тоталитарных режимов - как того требует закон. Бережная отказалась это делать, и после перепалки ее задержали.
В комментариях к видео пользователи сети называют произошедшее спланированной провокацией.
Сегодня, 9 мая, в Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне. В Киеве проходит несколько акций. На Арсенальной площади собрались люди для участия в акции "Бессмертный полк", посвященной окончанию Второй мировой войны.
Как сообщалось ранее, недавно глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович выступил с инициативой перенести выходной 9 мая на 8 мая для того, чтобы подчеркнуть готовность Украины отмечать окончание Второй мировой войны вместе с Европой. Также он отметил, что активисты "Бессмернных полков" не редко устраивают всевозможные пророссийские провокации.