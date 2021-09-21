Актриса сериала "Слуга народа" Галина Безрук рассталась с мужем: "дни превратились в фильм ужасов"

По словам актрисы, у мужа начались проблемы после несчастного случая с их дочерью. Он находился в состоянии острого психоза и почти постоянно был в состоянии алкогольного опьянения. Дочку он часто забирал у матери и подвергал ее опасности. После одного из таких инцидентов на улице, люди вызвали полицию. Девочку отдали матери, а Алексея поместили на лечение в психиатрическую клинику.

"Я как могла, старалась сохранить его достоинство и когда мне звонили журналисты просто бросала трубку, никак не комментируя ситуацию. И я очень надеялась, что эта неделя "чистоты" поможет ему прийти в себя, осознать весь ужас действий. Но! Чуда не случилось. Он вернулся в жизнь, но не в сознание. Последние дни превратились в фильм ужасов", - рассказала артистка.

Она добавила, что Алексеев не принимал лекарства, которые ему прописали и постоянно употреблял алкоголь. Галине он постоянно угрожал, а во время ночного разговора несколько дней назад он ударил ее ногой в живот.

Фото: instagram.com/galina_bezruk

"Он все время угрожал мне, обещал забрать дочку и позавчера во время кухонного ночного разговора я получила удар ногой в живот… Утром мы с дочкой и бабушкой сбежали…

Да! Я бежала от собственного "любящего" мужа и отца-"супермена"! Нам с его мамой продолжали сыпаться оскорбления и угрозы. Он сжег документы дочери, чтобы я не смогла с ней уехать к моим родителям…", - рассказала Безрук.

Через несколько дней она вместе с друзьями пришла домой, чтобы забрать необходимые вещи и обнаружила мужа в бессознательном состоянии. Его госпитализировали, и Галина Безрук выразила надежду, что ему смогут помочь врачи.

"И даже после этого всего мне было так жаль его. Я думала, что он просто запутался, что он слаб, что он просто не смог пережить ту ответственность, что легла на него в эти последние месяцы…Я ТАК ДУМАЛА! Ровно до того момента пока мне в руки не попал его телефон…", - написала актриса.

Она сообщила, что муж уже несколько лет получает не "дружескую" поддержку от старой знакомой. Эта женщина совсем недавно оказалась в похожей ситуации и на всю страну говорила о том, что очень низко заводить романы с женатыми мужчинами.

Фото: instagram.com/galina_bezruk

Кто такая Галина Безрук

Украинская актриса театра и кино, певица. Родилась 1 мая 1988 года в городе Краматорск. В 17 лет переехала в Киев, де окончила Киевский национальной университет театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого. В 2010 году окончила Институт экранных искусств, факультет кино и телеискусства по специальности "диктор, телеведущий и актер кино".

Первый раз вышла замуж в 2014 году и быстро развелась. августе 2016 года вышла замуж за актера Артема Алексеева. 13 декабря 2016 года у пары родилась дочь Василиса.

Галина Безрук сыграла в сериалах: "Женский доктор", "Последний янычар", "Слуга народа", "Последний москаль", "Домик на счастье", "Склифосовский".