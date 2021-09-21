Актриса серіалу "Слуга народу" Галина Безрук розлучилася з чоловіком: "дні перетворилися на фільм жахів"

За словами актриси, у чоловіка почалися проблеми після нещасного випадку з їх дочкою. Він перебував у стані гострого психозу і майже постійно був у стані алкогольного сп'яніння. Дочку він часто забирав у матері І наражав її на небезпеку. Після одного з таких інцидентів на вулиці, люди викликали поліцію. Дівчинку віддали матері, а Олексія помістили на лікування в психіатричну клініку.

"Я як могла, намагалася зберегти його гідність і коли мені дзвонили журналісти просто кидала трубку, ніяк не коментуючи ситуацію. І я дуже сподівалася, що цей тиждень "чистоти" допоможе йому прийти в себе, усвідомити весь жах дій. Але! Дива не сталося. Він повернувся в життя, але не у свідомість. Останні дні перетворилися на фільм жахів", - розповіла артистка.

Вона додала, що Алексєєв не приймав ліки, які йому прописали та постійно вживав алкоголь. Галині він постійно погрожував, а під час нічної розмови кілька днів тому він вдарив її ногою в живіт.

Фото: instagram.com/galina_bezruk

"Він весь час погрожував мені, обіцяв забрати дочку і позавчора під час кухонного нічної розмови я отримала удар ногою в живіт ... вранці ми з донькою і бабусею втекли…

Так! Я бігла від власного "люблячого" чоловіка і батька - "супермена"! Нам з його мамою продовжували сипатися образи та погрози. Він спалив документи дочки, щоб я не змогла з нею виїхати до моїх батьків...", - розповіла Безрук.

Через кілька днів вона разом з друзями прийшла додому, щоб забрати необхідні речі та виявила чоловіка в несвідомому стані. Його госпіталізували, і Галина Безрук висловила надію, що йому зможуть допомогти лікарі.

"І навіть після цього всього мені було так шкода його. Я думала, що він просто заплутався, що він слабкий, що він просто не зміг пережити ту відповідальність, що лягла на нього в ці останні місяці...я так ДУМАЛА! Рівно до того моменту поки мені в руки не потрапив його телефон...", - написала актриса.

Вона повідомила, що чоловік вже кілька років отримує не "дружню" підтримку від старої знайомої. Ця жінка зовсім недавно опинилася в схожій ситуації та на всю країну говорила про те, що дуже низько заводити романи з одруженими чоловіками.

Фото: instagram.com/galina_bezruk

Хто така Галина Безрук

Українська актриса театру і кіно, співачка. Народилася 1 травня 1988 року в місті Краматорськ. У 17 років переїхала до Києва, де закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого. У 2010 році закінчила Інститут екранних мистецтв, факультет кіно і телемистецтва за спеціальністю "диктор, телеведучий і актор кіно".

Перший раз вийшла заміж у 2014 році й швидко розлучилася. серпні 2016 року вийшла заміж за актора Артема Алексєєва. 13 Грудня 2016 року у пари народилася дочка Василиса.

Галина Безрук зіграла в серіалах:" Жіночий лікар", "Останній яничар","Слуга народу", "Останній москаль", "Будиночок на щастя", "Скліфосовський".