Актриса из "Отчаянных домохозяек" получила тюремный срок: все детали

Фелисити Хаффман приговорили к тюрьме - все подробности (коллаж РБК-Украина)

Американская актриса обвиняется в мошенничестве

Фелисити Хаффман, одна из главных актрис американского телесериала "Отчаянные домохозяйки", получила тюремный срок по обвинению в мошенничестве. Суд в Бостоне вынес приговор актрисе 13 сентября. Она признала свою вину. Об этом сообщает CNN.

Актриса должна прибыть в тюрьму не позднее 25 октября, где отбудет срок в 14 дней. Также ей назначен штраф в 30 тысяч долларов и 250 часов исправительных работ.

По версии следствия, в 2017 году Хаффман заплатила 15 тысяч долларов руководителю компании по подготовке к поступлению в университеты Уильяму Сингеру, чтобы он помог ее дочери хорошо сдать тест и попасть в престижный колледж.

Фелисити Хаффман (wikimedia.org)

В марте Минюст США сообщил о крупнейшей в своей практике схеме мошенничества при поступлении в вузы. Сингер в 2011-2019 годах за взятки помог десяткам абитурентам поступить в лучшие американские колледжи.

Обвиняемыми по делу стали 50 человек, в том числе более 30 родителей. Самыми известными среди них были Фелисити Хаффман и еще одна актриса Лори Лафлин. Они обе были задержаны, но вышли под залог. Приговор Лафлин еще не вынесен.

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