Актриса з "Відчайдушних домогосподарок" отримала тюремний термін: усі деталі

Фелісіті Хаффман засудили до в'язниці - всі подробиці (колаж РБК-Україна)

Американська актриса звинувачується в шахрайстві

Фелісіті Хаффман, одна з головних актрис американського телесеріалу "Відчайдушні домогосподарки", отримала тюремний термін за звинуваченням у шахрайстві. Суд в Бостоні виніс вирок актрисі 13 вересня. Вона визнала свою провину. Про це повідомляє CNN.

Актриса повинна прибути в тюрму не пізніше 25 жовтня, де відбуде термін до 14 днів. Також їй призначено штраф у 30 тисяч доларів і 250 годин виправних робіт.

За версією слідства, в 2017 році Хаффман заплатила 15 тисяч доларів керівнику компанії з підготовки до вступу в університети Вільяму Сінгеру, щоб він допоміг її дочки добре здати тест і потрапити в престижний коледж.

Фелісіті Хаффман (wikimedia.org)

У березні Мін'юст США повідомив про найбільшу в своїй практиці схемою шахрайства при вступі у вузи. Сінгер у 2011-2019 роках за хабарі допоміг десяткам абитурентам вступити в кращі американські коледжі.

Обвинуваченими у справі стали 50 осіб, в тому числі понад 30 батьків. Найвідомішими серед них були Фелісіті Хаффман і ще одна актриса Лорі Лафлін. Вони обидві були затримані, але вийшли під заставу. Вирок Лафлін ще не винесено.

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