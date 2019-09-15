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Актриса з "Відчайдушних домогосподарок" отримала тюремний термін: усі деталі

STYLERПерсони    15.09.2019 - 11:26
Актриса з "Відчайдушних домогосподарок" отримала тюремний термін: усі деталі
Фелісіті Хаффман засудили до в'язниці - всі подробиці (колаж РБК-Україна)

Американська актриса звинувачується в шахрайстві

Фелісіті Хаффман, одна з головних актрис американського телесеріалу "Відчайдушні домогосподарки", отримала тюремний термін за звинуваченням у шахрайстві. Суд в Бостоні виніс вирок актрисі 13 вересня. Вона визнала свою провину. Про це повідомляє CNN.

Актриса повинна прибути в тюрму не пізніше 25 жовтня, де відбуде термін до 14 днів. Також їй призначено штраф у 30 тисяч доларів і 250 годин виправних робіт.

За версією слідства, в 2017 році Хаффман заплатила 15 тисяч доларів керівнику компанії з підготовки до вступу в університети Вільяму Сінгеру, щоб він допоміг її дочки добре здати тест і потрапити в престижний коледж.

Актриса з &quot;Відчайдушних домогосподарок&quot; отримала тюремний термін: усі деталі

Фелісіті Хаффман (wikimedia.org)

У березні Мін'юст США повідомив про найбільшу в своїй практиці схемою шахрайства при вступі у вузи. Сінгер у 2011-2019 роках за хабарі допоміг десяткам абитурентам вступити в кращі американські коледжі.

Обвинуваченими у справі стали 50 осіб, в тому числі понад 30 батьків. Найвідомішими серед них були Фелісіті Хаффман і ще одна актриса Лорі Лафлін. Вони обидві були затримані, але вийшли під заставу. Вирок Лафлін ще не винесено.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вирок Манафорту за податковий злочин здивував українців.

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