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З акторки у продюсера: Різ Візерспун працює над власним фільмом. Що відомо

Різ Візерспун (фото: instagram.com/reesewitherspoon)
Автор: Юлія Любченко

Різ Візерспун вирішила дати друге дихання фільму "Білявка в законі", в якому сама колись зіграла головну роль.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Variety.

Різ Візерспун поверне "Білявку в законі" на екрани 

Відома акторка стала виконавчою продюсеркою проєкту - вона зіграла головну роль у двох фільмах франшизи. А от виробництвом серіалу займатиметься Amazon MGM Studios. Над сюжетом працюють сценаристи відомої картини "Пліткарка", і це вже гарний знак. 

Раніше повідомлялося, що Amazon планує виробляти нові проекти на основі вже існуючих, тобто тих, які є їхньою інтелектуальною власністю після придбання MGM у 2022 році. "Білявка в законі" є один з таких проектів.

Кадри з фільму "Білявка в законі" 

Нагадаємо, що "Білявка в законі" - це американська комедія, яка була знята за однойменним романом Аманди Браун. Стрічка розповідає про дівчину, на ім’я Ель Вудс, яка захоплена модою та намагається повернути свого колишнього хлопця, за допомогою ступеня доктора права в Гарвардській юридичній школі.

Вперше цей яскравий фільм з Різ Візерспун в головній ролі, вийшов в кінотеатрах у 2001 році. Він мав успіх у прокаті, зібравши понад 140 мільйонів доларів у всьому світі.

У 2020 році стало відомо, що триває робота над третім фільмом про Ель Вудс, а Різ Візерспун мала повернутися до головної ролі. Утім, точна дата виходу "Білявки в законі 3" поки не відома, а тепер ще й сталася перестановка ролей.

Кадри з фільму "Білявка в законі" 

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