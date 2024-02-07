Акторка Ольга Атанасова: "За любов варто боротися, а за чоловіка я би не стала"

Ольга Атанасова (фото: instagram.com/ananasova_olya)

– Олю, з початку повномасштабного вторгнення ви залишаєтеся в Києві. Як переживаєте тривоги? Чи лякають?

– Ні, не лякають, хоча тривоги - це неприємно… Коли почалася війна, я відправила доньку, а сама переїхала до друзів. Ховались ми в тісному приміщенні зі спорудами для подачі води, де було дуже незручно, холодно. І в якийсь момент я вирішила, що буду спати в своєму ліжку. Потім весь час так і робила, але почала знову ходити в бомбосховища, тільки коли повернулася донька - бо я за Адель відповідальна.

– Ваша донька поїхала за кордон без вас?



– Так, коли почалась війна, Адель зі своїм татом поїхала з Києва. Деякий час вони були в області, а потім тато вивіз Адель і інших дітей за кордон.



– Чому ви не поїхали?

– Я не боялася. Була впевнена, що все буде добре, ще й сама підтримувала інших. Тепер я знаю точно: щоб позбутися дурних думок, треба займатися поточними справами: привести себе в порядок, приготувати обід, сходити в магазин, прибрати там, де живеш. Я це відчула, бо в кожного з нас було своє місце.

– Як донька адаптувалась до воєнного життя?

– Нормально. Я привезла Адель влітку 2023 року, вона відразу зрозуміла, як треба діяти. Якщо лунає тривога - вона йде в укриття і ще мені нагадує (сміється). Останній раз тільки пропустили… Взагалі донька в мене свідома, іноді вона поводиться, наче вона - моя мама, розмірковує, як доросла жінка. Але як усі діти, слідкує за трендами, вживає модний сленг, займається танцями - сучасна дитина.

– Вона самостійна чи ви її контролюєте?

– В наші часи усі дітей контролюють. Ми були більш дорослі в їхньому віці, та й часи були інші. Нещодавно Адель сама почала їздити в школу, хоча я спостерігаю, де вона, на місці чи в дорозі ще.

Забороняєте щось?

Так, наприклад спілкування з незнайомими людьми. Також батьки повинні знати, що дивляться і на які сторінки в інтернеті ходять їхні діти.

– Не думали, щоб залишитися в Німеччині з донькою?

– В мене навіть амбіцій таких не було, моє життя - тут.

– А батько Адель?

– Він зараз за кордоном, але не в Німеччині… І я коли дізналася, приїхала, і ми разом з донькою вирішили повернутися. В кожного своя історія, але наше життя - тут, до того ж тут на мене чекала робота. Зйомки в новому сезоні детектива "Розтин покаже" стали першою роллю в кіно після початку повномасштабного вторгнення.

Ольга Атанасова з донькою (фото: instagram.com/ananasova_olya)



– А як ви вписалися в колектив, бо актори вже працювали разом в попередніх сезонах…

– А ми добре знайомі з Артемієм Єгоровим, цей детектив – вже наша друга робота. Я цьому також була рада, бо розуміла, хто буде моїм партнером. Але до кінця сценарій не знала, тому деякі вчинки і характер моєї героїні розкривався в нових епізодах. І мені сподобалось, що Даша – на часі, молода, з характером і допомагає країні. У моїй героїні закрутиться роман, але все буде непросто (сміється).

Мене дуже тепло прийняли в новому колективі, з’явилося відчуття, що я серед друзів, тим паче працювала з добре знайомими режисерами - Сашою Кірієнком і Анею Гресь.

Ольга Атанасова з Артемієм Єгоровим (фото: instagram.com/ananasova_olya)

– Знаю, що Даша вирішить боротися за свої почуття…

– Так, вона зустріла його і покохала. Вона просто хоче бути щасливою тут і зараз, і хоче, щоб коханий також був щасливий разом з нею.

– Як ви вважаєте, коли жінка зустрічає свого чоловіка, вона має за нього боротися?

– Ні. Я не стала би цього робити. Вважаю, якщо це твій чоловік - він до тебе повернеться. Можно битися за кохання, коли вам заважають обставини - так, це варто. А за чоловіка - ні, я не стала б…

- Але якщо любов?

– На мій погляд, любов - це вчинки. А коли дівчині здається, що він її кохає, але він живе своїм життям, де їй немає місця - за що тут боротися?

– Ви сильна жінка?

– Вважаю, що так. Мені взагалі здається, що наші жінки – сильні, бо вони на собі і господарство тягнуть, і дітей, і ще заробляють гроші. Мені здається, що вже давно пора це змінити.

– Ви розлучилися…

– Так, вже більше двох років. До війни ми вже не жили разом, на тлі війни тривав процес розлучення…

- Але він забрав доньку, коли почалось вторгнення…

– Так, але в останній раз вони бачились ще у липні. Мені б хотілось, щоб батько приділяв дитині більше уваги, бо наразі навіть спілкування по телефону дуже рідко. Впевнена, що діти з батьками мають частіше зустрічатися.

Ольга Атанасова (фото: instagram.com/ananasova_olya)

– Про що мрієте, як жінка і як акторка?

– Як і всі українці, мрію про те, щоб ця війна скоріше закінчилася. Хотілось би працювати в українських проектах, що можуть конкурувати з західними, щоб вони були фінансово забезпечені, з сильним сюжетом і не про війну… Хоча багато хто зараз знаходить своє щастя, діти народжуються навіть під час бомбардувань.

Щодо жіночої долі - я насолоджуюсь тим, що є наразі. Все приходить, коли воно тобі насправді потрібно, або коли не очікуєш. Я вірю в кохання. Наразі у мене є все для щастя: здорова дитина, улюблена робота, перспективи і віра у кохання і нашу перемогу.

Дивіться прем’єру третього сезону детективу "Розтин покаже" - з 27 лютого о 20:00 на телеканалі ICTV2.

Ольга Атанасова (фото: instagram.com/ananasova_olya)