Актриса Ольга Атанасова: "За любовь стоит бороться, а за мужчину я бы не стала"

Популярная актриса кино и театра Ольга Атанасова рассказала РБК-Украина (проекту Styler) о съемке в детективе "Вскрытие покажет", а также откровенно рассказала о страхах и прилетах, дочери Адель и личной жизни

О своей жизни и адаптации к тревогам и атакам, новых ролях в кино и театре, дочери Адель и своей женской судьбе рассказывает актриса Атанасова.

Недавно от очередной ракетной атаки в Киеве пострадал ее здание. Их квартира обошла стороной, однако обломки попали в жилье соседей.

Полгода назад, когда стало немного поспокойнее, Оля привезла дочь домой. Рассказывает, что маленькая Адель уже адаптировалась к военному положению, но когда раздается тревога, дочь всегда напоминает маме, что нужно идти в укрытие.

За два года полномасштабной войны многое изменилось. Актриса снова начала сниматься: ей предложили одну из главных ролей в третьем сезоне детектива канала ICTV2 "Вскрытие покажет". Это был первый проект, где Атанасова снялась с начала вторжения. Потом Олю пригласили и в театр: и спектаклей, где она играет, больше даже чем до войны!

Женщина признается, что, несмотря на вражеские обстрелы, страхов не чувствовала, однако пугала пустота в Киеве. Но поддержали друзья…

Когда началось полномасштабное вторжение, актриса Ольга Атанасова "Папаньки", "Разница в возрасте", "Полюби меня такой", осталась в Киеве. Говорит, что не планировала никуда ехать, потому что ее жизнь здесь. Но свою 11-летнюю дочь Адель отправила за границу вместе с ее папой, бывшим мужем Ольги.

Ольга Атанасова (фото: instagram.com/ananasova_olya)

– Оля, с начала полномасштабного вторжения вы остаетесь в Киеве. Как испытываете тревоги? Пугают ли?

– Нет, не пугают, хотя тревоги - это неприятно… Когда началась война, я отправила дочь, а сама переехала к друзьям. Прятались мы в тесном помещении с постройками для подачи воды, где было очень неудобно, холодно. И в какой-то момент я решила, что буду спать в своей постели. Потом все время так и делала, но начала снова ходить в бомбоубежища, только когда вернулась дочь - потому что я за Адель ответственна.

– Ваша дочь уехала за границу без вас?



– Да, когда началась война, Адель со своим папой уехала из Киева. Некоторое время они были в области, а затем отец вывез Адель и других детей за границу.



– Почему вы не уехали?

– Я не боялась. Была уверена, что все будет хорошо, и сама поддерживала других. Теперь я знаю точно: чтобы избавиться от глупых мыслей, нужно заниматься текущими делами: привести себя в порядок, приготовить обед, сходить в магазин, убрать там, где живешь. Я это почувствовала, потому что у каждого из нас было свое место.

– Как дочь адаптировалась к военной жизни?

– Нормально. Я привезла Адель летом 2023 года, она сразу поняла, как действовать. Если раздается тревога - она идет в укрытие и еще мне напоминает (смеется). Последний раз только пропустили… Вообще, дочь у меня сознательная, иногда она ведет себя, словно она - моя мама, размышляет, как взрослая женщина. Но как все дети, следит за трендами, употребляет модный сленг, занимается танцами - современный ребенок.

– Она самостоятельна или вы ее контролируете?

– В наше время все детей контролируют. Мы были более взрослые в их возрасте, и времена были другие. Недавно Адель сама начала ездить в школу, хотя я наблюдаю, где она, на месте или в пути еще.

Запрещаете что-нибудь?

Так, например, общение с незнакомыми людьми. Родители должны знать, что смотрят и на какие страницы в интернете ходят их дети.

– Не думали, чтобы остаться в Германии с дочерью?

– У меня даже амбиций таких не было, моя жизнь - здесь.

– А отец Адель?

– Он сейчас за границей, но не в Германии… И я когда узнала, приехала, и мы вместе с дочкой решили вернуться. У каждого своя история, но наша жизнь - здесь, к тому же здесь меня ждала работа. Съемки в новом сезоне детектива "Вскрытие покажет" стали первой ролью в кино после начала полномасштабного вторжения.

Ольга Атанасова с дочерью (фото: instagram.com/ananasova_olya)



– А как вы вписались в коллектив, потому что актеры уже работали вместе в предыдущих сезонах…

– А мы хорошо знакомы с Артемием Егоровым, этот детектив - уже наша вторая работа. Я этому тоже рада, потому что понимала, кто будет моим партнером. Но до конца сценарий не знала, потому некоторые поступки и характер моей героини раскрывались в новых эпизодах. И мне понравилось, что Даша - актуальна, молодая, с характером и помогает стране. У моей героини закрутится роман, но все будет непросто (смеется).

Меня очень тепло приняли в новом коллективе, появилось ощущение, что я среди друзей, тем более работала с хорошо знакомыми режиссерами - Сашей Кириенко и Аней Гресь.

Ольга Атанасова с Артемием Егоровым (фото: instagram.com/ananasova_olya)

– Знаю, что Даша решит бороться за свои чувства…

– Да, она встретила его и полюбила. Она просто хочет быть счастлива здесь и сейчас, и хочет, чтобы любимый также был счастлив вместе с ней.

– Как вы думаете, когда женщина встречает своего мужчину, она должна за него бороться?

– Нет. Я бы не стала этого делать. Считаю, если это твой мужчина - он к тебе вернется. Можно биться за любовь, когда вам мешают обстоятельства - да, это стоит. А за мужчину - нет, я не стала бы…

– Но если любовь?

– На мой взгляд, любовь – это поступки. А когда девушке кажется, что он ее любит, но он живет своей жизнью, где ей нет места - за что здесь бороться?

– Вы сильная женщина?

– Считаю, что да. Мне вообще кажется, что наши женщины - сильные, потому что они на себе и хозяйство тянут, и детей, и еще зарабатывают деньги. Мне кажется, что уже давно пора это изменить.

– Вы развелись…

– Да, уже больше двух лет. До войны мы уже не жили вместе, на фоне войны шел процесс развода…

- Но он забрал дочь, когда началось вторжение…

– Да, но в последний раз они виделись еще в июле. Мне бы хотелось, чтобы отец уделял ребенку больше внимания, потому что даже общение по телефону очень редко. Уверена, что дети с родителями должны чаще встречаться.

Ольга Атанасова (фото: instagram.com/ananasova_olya)

– О чем мечтаете, как женщина и как актриса?

– Как и все украинцы, мечтаю о том, чтобы эта война скорее закончилась. Хотелось бы работать в украинских проектах, которые могут конкурировать с западными, чтобы они были финансово обеспечены, с сильным сюжетом и не о войне… Хотя многие сейчас обретают свое счастье, дети рождаются даже во время бомбежек.

Относительно женской судьбы - я наслаждаюсь тем, что есть сейчас. Все приходит, когда оно тебе действительно нужно, или когда не ожидаешь. Я верю в любовь. Пока у меня есть все для счастья: здоровый ребенок, любимая работа, перспективы и вера в любовь и нашу победу.

Смотрите премьеру третьего сезона детектива "Вскрытие покажет" - с 27 февраля в 20:00 на телеканале ICTV2.

Ольга Атанасова (фото: instagram.com/ananasova_olya)