Акторка Кеті Бейтс схудла на 45 кг завдяки цим змінам у раціоні: все дуже просто

Вона дотримувалася здорової дієти

Раніше дієта Кеті оберталася навколо піци, бургерів та газованої води. Однак, акторка повністю змінила свій спосіб харчування та перестала їсти після 20:00.

Поштовхом до змін стало погіршення здоров’я: у 2017 році Бейтс діагностували діабет 2 типу, що змусило її переглянути свій спосіб життя. Вона відмовилася від шкідливих звичок у харчуванні і почала практикувати усвідомлене харчування.

Цей підхід допоміг їй стати більш уважною до сигналів свого тіла, зокрема, розпізнавати момент насичення, що сприяло контролю над споживанням їжі

"Раніше я їла жахливо: бургери, кока-колу та піцу. Я маю переконати людей, що це була для мене важка робота, особливо під час пандемії. Дуже важко сказати, що тобі вже досить", - сказала вона.

Окрім того, що Кеті робить набагато здоровіший вибір у своєму раціоні, вона твердо вірить у усвідомлене харчування. Вона навчилася слухати своє тіло, розпізнавати справжнє відчуття голоду й насичення, та перестала "заїдати" емоції чи їсти бездумно.

Вона зробила ставку на баланс, контроль порцій та уважність під час їжі. Це допомогло їй втратити значну частину ваги поступово та без шкоди для здоров’я.

Кеті Бейтс (фото: Getty Images)

Акторка приймала Оземпік, щоб скинути решту вагу

Під час спроби схуднути, яка була викликана діагнозом діабету, лікар порадив зірці Оземпік, щоб допомогти скинути решту зайвої ваги.

"Багато говорять про те, що я зробила це на Ozempic. Але я схудла приблизно на 35 кілограмів, і останні 5 чи 10 кілограмів завжди найважчі. Тож, коли з’явився Ozempic я пішла до своєї лікарки, і вона сказала: "Давайте спробуємо", - додала Кейт.

За її словами, останні близько 9 кілограмів вона скинула саме завдяки цьому засобу. Однак вона наголошує, що основну частину ваги вона втратила завдяки усвідомленому харчуванню та змінам у способі життя, а не лише медикаментам.

Як раніше виглядала Кеті Бейтс (фото: Getty Images)