Акторка Денисенко висловилася про розлуку з чоловіком-військовим: "Не найгірше становище"

За словами Денисенко, їй вдається поєднувати роботу та материнство (зірка виховує сина), а ще й відчувати смак життя. На думку актриси, вона народилася з таким рівнем енергії, який дозволяє її "все вигрібати".

Але Наталка зазначила, що іноді їй не вистачає зустрічей з чоловіком-військовим. Тому вона намагається підтримувати стосунки романтичними жестами, тим самим їй відповідає Федінчик.

Наталка Денисенко з чоловіком (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

"У нього така посада, що періодично ми бачимось. Звичайно, буває таке, що кілька місяців без зустрічей. Але я, як жінка, вважаю своїм обов'язком підтримувати романтичні стосунки, роблю для цього все. Та й чоловік мій молодець", - розповіла актриса.

"Він пам'ятає, що треба казати теплі слова, інколи надсилає квіти. Розумію, що в нас не найгірше становище, і просто вдячна за все, що є в моєму житті", - додала вона.

Окрім цього, Денисенко звернулася до дружин військових. Вона радить їм створювати романтику в житті, аби підтримувати власні сили.

"Зараз справді важкі часи, у наших чоловіків інші цілі, інші думки, тому для свого стану треба самим творити романтику: піти на масаж, сказати собі приємні слова тощо. Робити все для того, щоб підтримувати власний рівень концентрації любові", - розповіла актриса.

Денисенко та її чоловік-військовий (фото: instagram.com/natalka_denisenko)