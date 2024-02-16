Актор Войтенко після скандального розлучення одружується вдруге: історія знайомства зірки з нареченою

У День всіх закоханих відомий український актор Костянтин Войтенко освідчився своїй коханій! На пропозицію руки та серця дівчина, звісно, відповіла заповітним "Так!". Артист розповів, як вони познайомились.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пресслужбу Нового каналу.
За словами знаменитості, він зі своєю обраницею познайомився на початку повномасштабної війни, коли Костянтин активно займався волонтерською діяльністю.
"І от прийшов черговий запит на бронежилет. Мав залишити його у знайомих, аби ті передали військовому. Коли приїхав віддавати бронік, двері мені відчинила Наталі. Вона буквально на дві доби приїхала з Польщі, аби знайти кішку, яка загубилася", - пригадав Войтенко.
"З Наталі вже були знайомі, але я взагалі не очікував її побачити. Ми обійнялися, і ці обійми вийшли такими незвичайними й дивовижними, що все одразу стало зрозуміло. Наступного дня Наталі надіслала мені фото з кішкою, яку їй таки вдалося знайти", - продовжив артист.
Костя Войтенко з нареченою (фото: пресслужба Нового каналу)
Після цього, каже він, дівчина знову поїхала до Польщі і між ними зав’язалася переписка.
За місяць вона повернулася з сином в Україну, і пара вже не розлучалися. Щодня бачилася, а згодом почала жити разом.
Костя Войтенко з нареченою і дітьми (фото: пресслужба Нового каналу)
Костя вже був у шлюбі. Від першої дружини в нього є 6-річна донечка Емілія.
"Цікавий факт: я був упевнений, що більше ніколи не одружусь. І не приховував від Наталі. Ми з нею розмовляли про це ще на початку нашого спілкування. Але справжні почуття роблять дива!", - ділиться актор.
Костя Войтенко з нареченою (фото: пресслужба Нового каналу)
"Я ніколи не відчував такого кохання до когось і щоб так кохали мене. Тому переконання, що залишуся холостим, зруйнувалося доволі швидко", - зізнався Войтенко.
Нагадаємо, у вересні минулого року колишня дружина зірки "Будиночку на щастя", хореографка Валентина Марініна, оголосила про розлучення з Войтенко, і назвала причини.
Вона заявила, що в їхніх стосунках було фізичне та психологічне насильство, а також газлайтинг і погрози.
Спершу актор ніяк не реагував на заяви танцівниці, однак потім сказав, що це наклеп і спроби його публічно знищити.
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