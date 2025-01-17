Актор-військовий пояснив, чому служить не на фронті та знімається в кіно

Де зараз служить Дмитро Сова

Так, на запитання Доротюк, де він зараз служить, Сова зазначив, що це дуже довга історія.

"Я був у 7-й бригаді тактичної авіації, це Повітряні Сили, потім мене перевели в сухопутні війська, я був у роті ударних безпілотних комплексів, це 1-ша танкова бригада. І зараз я перебуваю в Києві, мене перевели в Перший центр рекрутингу сухопутних військ ЗСУ", - зазначив актор-військовий.

Як Сова поєднує військову службу та акторство

Дмитро Сова розповів, що минулого року вперше після початку війни йому вдалося знятися в повнометражному кіно - фільмі "Песики" з Лесею Нікітюк у головній ролі. Сова зазначив, що фільм зняли дуже швидко - за 28 днів.

"Якби я не потрапив на цей проєкт, це був би восьмий проєкт, на який я не потрапив. Мені говорили: "Діма, запиши проби", я їх записував у бліндажі", - розповів він.

Він зазначив, що для зйомок у багатьох фільмах і серіалах потрібно було 2-2,5 місяця, але його не відпускали із ЗСУ.

"Я підходив до командування і питав, може можна там якось. Вони відповідали: "Діма, дуже багато, хоча б місяць. Хоча б місяць ми щось якось перекриємо", - розповів він.

Коли його запросили на проби у фільм "Песики", актор якраз був у Києві.

"Ми буквально одну (сцену - ред.) спробували за 15 хвилин, мені кажуть: "Відпрошуйся, тебе затвердили", - підкреслив він.

Також він розповів, що їздив туди-сюди.

"Я відзнявся 5 днів, коли був у Повітряних силах, потім мене перекинули, і вони не знали, до кого звертатися. Зйомки в Києві, а продюсер не знає, до кого звертатися. Я ще був ніде, і один знімальний день потрібно було перенести", - розповів актор-військовий.

Також він підкреслив, що його підстрахували побратими.

"Виходить, що я знімаюся, на нічний поїзд, вранці я вже на шикуванні, побув, попрацював, туди-сюди, вночі на поїзд, вранці я на зйомці. Виходить, що я не пропустив жодного дня, своїй службі я не завадив", - розповів Сова.

Про що фільм "Песики"

За сюжетом егоцентрична кар'єристка, затята холостячка Яна (Леся Нікітюк) випадково накладає на себе прокляття: чоловіки, з якими вона кохається, на ранок перетворюються на песиків.

Тепер героїня змушена жити, будувати кар'єру і шукати кохання з цим дивним випробуванням. Воно зрештою стає для неї даром, бо вчить Яну щиро любити та піклуватися про інших.

У кінотеатрах фільм Песики можна буде подивитися з 6 березня 2025 року.

Зірковий склад "Песиків" (фото: FILM.UA)