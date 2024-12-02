Актор-військовий Бірча вперше за довгий час показався в Києві. Як зараз виглядає той самий "Віталька"

Де зараз "Віталька"

Бірча вирушив на фронт на початку повномасштабної війни РФ проти України. Відомо, що актор вже отримав звання старшого сержанта. Втім, Гарік не розповідає, де саме перебуває його підрозділ та чим він сам займається на фронті.

Актор не дуже активно веде соцмережі, а тому нових дописів в Instagram Бірчі небагато. Нині ж військовий отримав можливість відвідати новий концерт "Ліги Сміху" та вийшов на сцену.

Як зараз виглядає Гарік Бірча (скріншот)

"Віталька" прийшов на концерт у формі. Він посміхався, але розповів дуже небагато. Зокрема, актор зізнався, що в глядацькій залі перебувала його дружина. А ось донечка чекала на тата вдома.

Військовий приховує кохану жінку та єдину дитину від публіки. Лише у березні цього року Бірча зізнався, що вперше став батьком. Донечка з'явилася на світ перед початком повномасштабної війни, у 2022 році.

Нині ж його дитині три рочки. І дівчинка вже говорить, ніжно називає Бірчу "таточком".

"Я дуже тішуся з її жартів вона дуже весела... Вперше вона сказала "тато" не мені, на жаль, а мамі. Але мама передала. А я насолоджуюсь, коли чую вже від неї особисто. Я думаю, що я дуже люблячий тато, мені дуже хочеться таким бути", - розповів актор.

"Мені хочеться передати всі знання, які я отримав від цього життя, своїй донечці. Але це попереду ще. Поки що я насолоджуюсь тим що, можна, як кажуть побешкетувати з дитиною. І інколи себе відчуваю на три роки", - додав він.

Як раніше виглядав Бірча

Ігор (справжнє ім'я Бірчі) почав кар'єру у 2004 році. Він отримував ролі у фільмах та серіалах, але найбільшу популярність йому приніс ситком "Віталька", який знімався та виходив на екрани з 2012 по 2017 рік.

Кадр з серіалу "Віталька" (скріншот)

Бірча виконав роль головного героя - кумедного Вітальки. Актор вдало перевтілився в образ й став зіркою мережі.

Бірча у серіалі "Віталька" (скріншот)