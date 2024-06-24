Хлопець з кліпу "Хартбіт" заворожив навіть хейтерів Дорофєєвої: що про нього відомо
Нещодавно відбулася премʼєра кліпу Наді Дорофеєвої на пісню "Хартбіт". У відео співачка танцює під дощем із хлопцем-моделлю. Герой заворожив соцмережі своєю зовнішністю і харизмою.
РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про краша мережі.
Декілька днів тому стрімінгових майданчиках з'явився кліп від співачки DOROFEEVA. Головним героєм відео став танцівник і модель Семюель Ділкіс. Хлопець є випускником одного з найпрестижніших навчальних закладів з танцю - школи балету та сучасного танцю Рамбер.
Семюель проявляє пристрасть до танцювального мистецтва з юного віку. Він почав свій шлях з місцевої школи, де талант хлопця було складно не помітити.
Наразі Семюель має у своїй біографії співпрацю з успішним британським хореографом Метью Борном, чиї постановки часто посилаються на класичне кіно, попкультуру та черпають натхнення з мюзиклів і фільмів стилю нуар.
Крім того Семюель рухається і напрямку світу моди. Хлопець співпрацює з багатьма агентствами, а саме: Chapter Management, Special Management Men, New Madison Models та ін. У своєму Instagram Сем поділився знімками з показу бренду Burberry, де хлопець брав участь як модель.
Красу і харизму танцівника оцінили користувачі мережі. Ось декілька з коментарів:
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Якого гарного хлопчика вибрали для зйомки кліпу… Ці блакитні очі в обидвох
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Танцюрист неймовірний!
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Такий сексуальний, відвертий кліп! Браво, браво, браво обом героям!
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Хлопець схожий на Гаспара Ульєля!
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Хто він?! .
Раніше ми розповідали про те, що Надя Дорофеєва поголила хлопця на відео.
Також ми писали про топ-7 перекладених хітів, які знають всі.
При створенні новини було використано джерела: Instagram-сторінка Семюеля Ділкіса, сайт модельного агенства Chapter Management та матеріали про Метью Борна з Вікіпедії.