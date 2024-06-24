ua en ru
Пн, 24 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Хлопець з кліпу "Хартбіт" заворожив навіть хейтерів Дорофєєвої: що про нього відомо

Понеділок 24 червня 2024 19:01
UA EN RU
Хлопець з кліпу "Хартбіт" заворожив навіть хейтерів Дорофєєвої: що про нього відомо Семюель Джосіа Ділкіс (колаж РБК-Україна)
Автор: Катерина Зелінська

Нещодавно відбулася премʼєра кліпу Наді Дорофеєвої на пісню "Хартбіт". У відео співачка танцює під дощем із хлопцем-моделлю. Герой заворожив соцмережі своєю зовнішністю і харизмою.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про краша мережі.

Декілька днів тому стрімінгових майданчиках з'явився кліп від співачки DOROFEEVA. Головним героєм відео став танцівник і модель Семюель Ділкіс. Хлопець є випускником одного з найпрестижніших навчальних закладів з танцю - школи балету та сучасного танцю Рамбер.

Семюель проявляє пристрасть до танцювального мистецтва з юного віку. Він почав свій шлях з місцевої школи, де талант хлопця було складно не помітити.

Наразі Семюель має у своїй біографії співпрацю з успішним британським хореографом Метью Борном, чиї постановки часто посилаються на класичне кіно, попкультуру та черпають натхнення з мюзиклів і фільмів стилю нуар.

Крім того Семюель рухається і напрямку світу моди. Хлопець співпрацює з багатьма агентствами, а саме: Chapter Management, Special Management Men, New Madison Models та ін. У своєму Instagram Сем поділився знімками з показу бренду Burberry, де хлопець брав участь як модель.

Красу і харизму танцівника оцінили користувачі мережі. Ось декілька з коментарів:

  • Якого гарного хлопчика вибрали для зйомки кліпу… Ці блакитні очі в обидвох

  • Танцюрист неймовірний!

  • Такий сексуальний, відвертий кліп! Браво, браво, браво обом героям!

  • Хлопець схожий на Гаспара Ульєля!

  • Хто він?! .

Раніше ми розповідали про те, що Надя Дорофеєва поголила хлопця на відео.

Також ми писали про топ-7 перекладених хітів, які знають всі.

При створенні новини було використано джерела: Instagram-сторінка Семюеля Ділкіса, сайт модельного агенства Chapter Management та матеріали про Метью Борна з Вікіпедії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесу Надя Дорофеєва Шоу-бізнес Зірки шоу-бізнесу
NEWS
1500 км для дронів - не проблема. Україна вразила понад 30 НПЗ і нафтобаз у Росії, - Зеленський
1500 км для дронів - не проблема. Україна вразила понад 30 НПЗ і нафтобаз у Росії, - Зеленський