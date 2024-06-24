Хлопець з кліпу "Хартбіт" заворожив навіть хейтерів Дорофєєвої: що про нього відомо

Нещодавно відбулася премʼєра кліпу Наді Дорофеєвої на пісню "Хартбіт". У відео співачка танцює під дощем із хлопцем-моделлю. Герой заворожив соцмережі своєю зовнішністю і харизмою.

Декілька днів тому стрімінгових майданчиках з'явився кліп від співачки DOROFEEVA. Головним героєм відео став танцівник і модель Семюель Ділкіс. Хлопець є випускником одного з найпрестижніших навчальних закладів з танцю - школи балету та сучасного танцю Рамбер.

Семюель проявляє пристрасть до танцювального мистецтва з юного віку. Він почав свій шлях з місцевої школи, де талант хлопця було складно не помітити.

Наразі Семюель має у своїй біографії співпрацю з успішним британським хореографом Метью Борном, чиї постановки часто посилаються на класичне кіно, попкультуру та черпають натхнення з мюзиклів і фільмів стилю нуар.

Крім того Семюель рухається і напрямку світу моди. Хлопець співпрацює з багатьма агентствами, а саме: Chapter Management, Special Management Men, New Madison Models та ін. У своєму Instagram Сем поділився знімками з показу бренду Burberry, де хлопець брав участь як модель.

Красу і харизму танцівника оцінили користувачі мережі. Ось декілька з коментарів: