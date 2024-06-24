Парень из клипа "Хартбіт" заворожил даже хейтеров Дорофеевой: что о нем известно

Недавно состоялась премьера клипа Нади Дорофеевой на песню "Хартбіт". В видео певица танцует под дождем с парнем-моделью. Герой заворожил соцсети своей внешностью и харизмой.

Несколько дней назад на стриминговых площадках появился клип певицы DOROFEEVA. Главным героем видео стал танцор и модель Сэмюэль Дилкис. Парень является выпускником одного из самых престижных танцевальных учебных заведений - школы балета и современного танца Рамбер.

Сэмюэль проявляет страсть к танцевальному искусству с юного возраста. Он начал свой путь с местной школы, где талант парня было сложно не заметить.

В настоящее время Сэмюэль имеет в своей биографии сотрудничество с успешным британским хореографом Мэтью Борном, чьи постановки часто ссылаются на классическое кино, попкультуру и черпают вдохновение из мюзиклов и фильмов стиля нуар.

Кроме того Сэмюэль двигается и в направлении мира моды. Парень сотрудничает со многими агентствами, а именно: Chapter Management, Special Management Men, New Madison Models и т.д. В своем Instagram Сэм поделился снимками с показа бренда Burberry, где парень принимал участие как модель.

Красоту и харизму танцора оценили пользователи сети. Вот несколько из комментариев: