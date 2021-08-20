Активисты передали СБУ документы по расследованию деятельности Globalmoney в ОРДЛО

По его словам, представители СБУ и СНБО вышли к протестующим, приняли от них обращения. Ветераны подготовили пакет документов о деятельности Globalmoney на оккупированных территориях. В частности, представили свидетельства украинских патриотов с ОРДЛО о совместных проектах этой платежной системы с российским банком ВТБ, о "серых" терминалах и пунктах обмена, о сотрудничестве с "Первым коммерческим центром" в оккупированном Луганске, о переводах в "рублевые" наличные средства с электронных кошельков и тому подобное.

"Как мы и обещали, сегодня с собратьями из нашей общественной организации "Простите, что живы" приходили в СБУ и СНБО. Требуем запрета в Украине бизнеса семьи Януковича - Globalmoney. В нашем государстве нет места русским приспешникам и коллаборационистам. Мы передали правоохранителям заявление и документы, свидетельствующие о плотном и плодотворном сотрудничестве между Globalmoney и российскими банками и так называемой "властью" в ОРДЛО", - заявил Даниил Турчин.

Он добавил, что представители СБУ и СНБО не очень хотели принимать заявление, однако под давлением были вынуждены это сделать.

"Если Революция достоинства их ничему не научила, то мы напомнили им недавние уроки. Я гарантирую, мы не допустим, чтобы в Украине процветал бизнес на войне, чтобы у нас работала москальская Globalmoney и ей подобные структуры. СНБО будет вынуждена осуществлять возложенные на нее функции обеспечения безопасности и обороны Украины! В противном случае мы поставим вопрос, работают ли там патриоты", - подчеркнул Турчин.